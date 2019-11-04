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韓國瑜拋學貸免息 蘇建榮：已給予8年寬限期

最新更新：2019/11/04 11:25

（中央社記者劉姵呈台北4日電）國民黨總統參選人韓國瑜提出青年學貸免息政見，財政部長蘇建榮今天表示，學貸是取之於社會，不是「免費午餐」，考量到年輕人出社會可能面臨的經濟情況，政府已給予最長8年寬限期減輕負擔。

財政部長蘇建榮上午赴立法院財委會進行專題報告，並備質詢；針對韓國瑜拋出學貸免息政策，蘇建榮會前接受媒體訪問表示，學貸基本上是取之於社會，不是免費午餐，年輕人出社會有工作之後，還是要償還本金跟利息，他認為這也是一個機會教育，年輕人也要承擔責任。

蘇建榮表示，學貸是教育部主政業務，且總統蔡英文上任後針對學貸已有改善措施，目前畢業後第1年無須償還本息，若年輕人暫時找不到工作，也可向銀行申請「只繳息，不還本」，最多4年；另一方面，若月薪低於新台幣3萬5000元的年輕人，也可再向銀行申請「緩繳本金」，最多再4年。

針對國民黨立委賴士葆質疑，學貸免息1年，政府只要補貼約20億元，不過公股行庫給予其他企業貸款金額非常高，甚至發生非常多詐貸案。以台銀為例，綠能案就損失2.5億元，另外八大行庫前年提列「慶富獵雷艦案」損失更高達百億元，為何不能給予學生免息優惠。

蘇建榮強調，這是一個機會教育，年輕人向銀行借了錢有義務要償還，當然若有經濟能力問題的話，政府還是會給予適當的協助。

蘇建榮重申，現在利息只有1.15%，學貸最長有8年寬限期，加上第1年可免繳本息，已有考量年輕人的經濟問題。

蘇建榮說，他自己從年輕時候也是苦讀出身，完全能理解年輕人的辛苦；過去他念書時，也是父親用標會方式供他念書，但自己也辛苦地償還本金、利息。（編輯：張均懋）1081104

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