韓辦要求公布房產 蔡辦：早在2015年交付信託

韓國瑜競選總部15日要求總統蔡英文（圖）公布房產資訊，蔡競辦回應蔡總統早在2015年，就將所有個人財產交付信託，並檢附完整資料，不存在所謂的炒作。（中央社檔案照片）

（中央社記者台北15日電）針對韓國瑜競選總部今天召開記者會說明韓國瑜歷年購置住宅情形，並要求總統蔡英文也公布房產資訊，蔡競辦表示，蔡總統早在2015年，就將所有個人財產交付信託，並檢附完整資料，不存在所謂的炒作。

國民黨總統參選人韓國瑜日前被爆購買南港豪宅，遭質疑為假庶民。韓國瑜競選辦公室今天公布韓國瑜夫婦買賣房產的詳細資訊，韓辦要求以同樣的標準，請蔡總統公布房產資訊。

蔡辦表示，要了解蔡總統個人財產最新現況，只要打開監察院網頁，就可以輕易查詢得到。事實上總統早在2015年，就將所有個人財產交付信託，並檢附完整資料，同時也召開記者會公布20年來財產異動情形供各界檢視，沒有隱匿，更不存在所謂的炒作。

蔡辦同時質疑，從韓國瑜競選團隊提供的資料來看，短短4年，韓國瑜可以向銀行貸款超過新台幣9300萬元買房賣房，遠非多數國民能力所及，這是否符合孫大千、許淑華兩位副執行長所說的「庶民不是貧民，也可以買房賣房」的庶民生活經驗，相信社會自有公評。

至於所謂「國家機器」介入的指控，蔡辦則指出，提醒韓國瑜以及他的團隊，「國家機器」不是迴避問題的藉口。提醒韓國瑜和團隊記得公開透明以及誠實才是最好的對策。

另外，曾對韓國瑜南港房產提出質疑的民進黨立委林俊憲則指出，韓國瑜陣營上午的記者會，承認有向台肥貸款1438萬元，但還是沒說明為什麼台肥一開始拒絕貸款，後來透過議員多次協調後，就大轉彎提供20年貸款的原因。

林俊憲說，這個記者會不僅什麼問題都沒回答，還讓外界疑問更多，韓國瑜應該自己出來講清楚。（編輯：蘇志宗）1081115