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美麗島事件40年 民主護台遊行緬懷先賢精神

最新更新：2019/11/28 22:45

（中央社記者王淑芬高雄28日電）紀念美麗島事件40周年，台灣南社等本土社團12月7日要比照40年前美麗島遊行路線，舉辦「守民主護台灣遊行暨祈禱會」，緬懷先賢為守護台灣民主犧牲奉獻的精神。

「守民主護台灣遊行暨祈禱會」由台灣南社及守民主護台灣大聯盟共同主辦，台灣社、台灣教授協會、台灣基督長老教會高雄中會教社部協辦。相關單位今天偕同民進黨高雄市議員康裕成、郭建盟、林智鴻及時代力量市議員黃捷等人，在市議會召開記者會說明遊行內容。

活動規劃7日下午1時30分於高雄市中山一路與民生二路口集合，2時起遊行，將沿民生二路、中華三路、中正四路、中山一路至大同路交叉口止，4時在中山一路與大同路口舉行祈禱會。

祈禱會由高雄長老教會高雄中會牧師帶禱，再由台灣南社社長翁銘章與守民主護台灣大聯盟會長黃崑虎致詞，並邀請40年前曾經參與高雄美麗島遊行而爆發嚴重衝突事件的受難者，包括總統府秘書長陳菊、前司法院長姚嘉文、辯護律師代表短講。

主辦單位表示，將邀請當時協助營救受難者的國際人士參加，並播放衝突事件等影像。

南社希望透過活動喚起台灣人民了解事件的經過，也緬懷民主前輩的犧牲奉獻精神，讓年輕世代更珍惜得來不易的民主自由與法治，共同守護台灣，對抗中共紅色勢力的脅迫。（編輯：唐聲揚）1081128

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