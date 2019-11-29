聚焦氣候政見 青年團體邀三黨代表對話

（中央社記者張雄風台北29日電）青年團體今天邀請參與2020總統大選的三黨代表針對氣候政見對話，國民黨提出成立環境生態部下設氣候變遷司，民進黨著重政策公民參與，親民黨則希望課徵碳稅，回饋經濟弱勢者。

12個學生團體與個人今天共同舉辦「台灣總統候選人與青年氣候政策對談」，邀請民進黨、國民黨及親民黨代表與青年對話。青年代表提問關於全球暖化的對策，目前多只侷限於能源議題，對溫室氣體減量是否有具體做法。

國民黨代表、前環保署長魏國彥表示，規劃成立環境生態部，並在下方設立氣候變遷司，另外設立氣候變遷基金；未來將在環評制度中加入全生命週期的評估，如工廠除役時要怎麼恢復原址土地等。

魏國彥說，雖然現在政策目標是2020年溫室氣體排放量要比2005年減少2%，但就他自己估算「是超標9%」，如果繼續使用火力發電，可能會超標15%至20%；排碳因應不管是住商、交通、內政，財政經濟等部門，都需要考慮獎勵和懲罰制度。

民進黨代表洪申翰則認為，氣候計畫與目標，現在很多國家都非常重視；接下來目標訂定、行動計畫，大方向都是擴大民眾參與；2020溫室氣體排放量要比2005年減少2%「是有挑戰」；未來希望新投產的過程，如台商回流，可以訂政策工具，讓新投產的產業使用能源是最有效率的方法。

至於能源價格機制能否靈活使用，洪申翰認為，重要的是社會大眾必須了解能源價格的因應情境，是對整體社會有利的；若把能源價格鎖死，會出現不當補貼，或是不平等的問題；若造成民怨，還可能導致以政治手法懲罰政黨。

親民黨代表吳益政表示，氣候變遷，大企業能以高成本適應，但經濟弱勢沒辦法，反而變成氣候難民；政府制定政策要對產業更透澈了解，來回調整才能把環境政策變得比較精準。

吳益政認為，能源爭論是因為價格問題，若課徵燃煤稅、碳稅等，提高到與再生能源相同價格，業者馬上就願意轉型，但電價相對就會提升，所以課徵之後如何協助弱勢，就是配套措施；如生產過剩的東西可以回饋氣候難民，不只是循環經濟，而是循環生活。（編輯：管中維）1081129