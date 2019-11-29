禿漢是否合體造勢 朱立倫：中華民國粉隨時會合體

（中央社記者沈如峰基隆29日電）總統大選逼近，外界關注國民黨總統參選人韓國瑜是否會與新北市長侯友宜合體造勢。前新北市長朱立倫今天在基隆說，現已無韓粉或侯粉，全改為「中華民國粉」，隨時都會合體。

朱立倫上午前往基隆仁愛市場，陪同國民黨基隆市立法委員參選人宋瑋莉掃街拜票。媒體關注韓國瑜與侯友宜未來有無可能「禿漢合體」，拉抬藍營在新北市的選情。

朱立倫受訪時說，現在已經沒有所謂的韓粉、朱粉、侯粉、郭粉，現在全部都改為「中華民國粉」，「中華民國粉」任何時間都會合體，不要把個人看得那麼重。現在誰罵誰，那絕對是「1450」網軍。

針對韓國瑜呼籲支持者拒絕回答任何民調電話。朱立倫說，近年綠營惡意操作民調，用策略性民調實在是太濫用，所以民調也讓民眾有很多的迷惑，借此機會可好好檢討一下，太多策略性民調或是政治操控性民調是不好的，希望做民調要客觀公正，不要有太多操控。否則大家可看去年九合一大選，幾乎所有結果與很多民調差距非常大。

朱立倫認為，真正關鍵重點在明年1月11日當天的投票率各陣營有多高，他呼籲所有支持國民黨、韓國瑜和區域立委的選民一定要出來投票，只有站出來投票，才能讓藍營參選人有機會勝選，關鍵在最後的投票率。

他說，國民黨不是支持的群眾不夠多，而是在一些過程中製造敵人，減少朋友，所以現在要把朋友找回來，減少敵人，甚至擴大支持群眾，這樣藍營各參選人在最後40多天選戰之中，還是有機會勝選。

朱立倫表示，近來他勤跑各地，看到很多民眾的熱情，還有很多潛在支持者不願表態。他不否認，過去幾個月來國民黨的一些表現，出現黨內不合情況，造成內部製造敵人、減少朋友，現在大家在沉澱期間，就是希望大家想一想，為了中華民國，明年1月11日一定要站出來投票。（編輯：張銘坤）1081129