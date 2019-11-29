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為中市立委助選 陳菊：這次選舉全世界都在看

最新更新：2019/11/29 15:26
總統府秘書長陳菊（前左）29日到台中為民進黨籍立委何欣純（前右）助選，陳菊並呼籲民眾票投總統蔡英文、政黨票投民進黨。中央社記者蘇木春攝　108年11月29日
總統府秘書長陳菊（前左）29日到台中為民進黨籍立委何欣純（前右）助選，陳菊並呼籲民眾票投總統蔡英文、政黨票投民進黨。中央社記者蘇木春攝　108年11月29日

（中央社記者蘇木春台中29日電）總統府秘書長陳菊今天到台中為民進黨籍立委助選，陳菊表示，這次選舉是重要的一役，全世界都在看，台灣人要有自由民主與和平的生活，呼籲票投總統蔡英文，政黨票投民進黨。

陳菊今天中午先到大里區，與台中市第7選區（太平、大里區）立委何欣純，一同參加小型座談會，與支持者對談，接著下午到台中市第4選區（西屯、南屯區）立委張廖萬堅競選總部，出席蔡總統與張廖萬堅姊妹後援會成立活動。

陳菊在與何欣純的座談會中致詞時表示，她回想過去年輕的時候，剛好是民進黨最重要的時刻，那是美麗島的時代，走到現在已經40年，當時為了台灣的民主，大家流血流汗，讓台灣的民主更為進步，不管多少壓力與恐嚇，台灣人都忍下來。

陳菊說，但是台灣的民主，現在已經進入網路世界，每個參政的人，都要面對網路虛擬事件抹黑，假帳號從世界各地都有，她過去擔任高雄市長時，都不管網路怎麼罵，現在來到總統府，看到網路很多假新聞、假訊息，「民進黨被攻擊的東倒西歪」。

陳菊指出，她從原本對網路不了解，到現在對網路倒是很在行，每個人都應該對網路有了解，若遇到不實消息抹黑應查證，或是循司法途徑討公道。

提到立委選舉，陳菊說，雖然聲勢不錯，但票還沒投出來，最近看到香港的狀況，當時移交給中國一國兩制時，原本說50年不變，沒想到現在香港人過去習慣的自由民主已經不一樣了，這次選舉是重要的一役，全世界都在看，台灣人要有自由民主與和平的生活，期待政府把主權顧好，呼籲民眾要投總統蔡英文，政黨票投民進黨。（編輯：謝雅竹）1081129

總統府秘書長陳菊（右2）29日到台中市，與力拚連任的民進黨台中第7選區（太平、大里區）立委參選人何欣純（左）一同參加小型座談會，與支持者對談。中央社記者蘇木春攝　108年11月29日
總統府秘書長陳菊（右2）29日到台中市，與力拚連任的民進黨台中第7選區（太平、大里區）立委參選人何欣純（左）一同參加小型座談會，與支持者對談。中央社記者蘇木春攝　108年11月29日
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