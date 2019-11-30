黃信介逝世20週年 市府力拚紀念廣場進度

（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市民政局今天舉辦黃信介逝世20週年記者會，市長柯文哲在致詞時引用其名言「大家甲我鬥陣走！向自由走！向民主走！」而黃信介紀念廣場因遺址緣故而延宕，市府則承諾柯文哲任內完成。

人稱「信介仙」的黃信介，青年時期投入政治，一生捍衛人民自由發聲權利，為台灣轉型民主社會的重要人物。台北市民政局今天在圓山花博公園舉行「北民主自由之路系列活動－黃信介逝世20週年紀念記者會」。

台北市長柯文哲致詞時引用黃信介名言「大家甲我鬥陣走！向自由走！向民主走！」並表示，相當榮幸能以台北市長的身分推動「黃信介紀念廣場」的設置，而圓山地區正是黃信介當年每天散步、思考、運動的地方，旁邊的中山足球場更經歷過許多慷慨激昂的民主運動，見證了台灣的民主軌跡。

廣場由前都市發展局長林洲民所設計，將在既有的牆面上設置大小不一的鏡面金屬板，透過金屬板顯現「地景無限大」的概念，將有紀念集/碑文、人物肖像、人物生平、民主意象4區，展現聲音與地景。

但因紀念廣場位於國定圓山遺址範圍內，相關計畫被文化部駁回，提議設置廣場的台灣研究基金會董事長黃煌雄直言以為今天可以揭牌，希望只是暫時擱置而非廢止。

柯文哲表示，文資委員們有疑慮，而市府允諾未來在動工設置黃信介紀念廣場時不會破壞遺址、不挖掘到地面層以下、僅在地面以上做整體空間的設計與布置。

台北市副市長蔡炳坤則承諾，會跟文化部表達意見，等保存計畫完成，會送都市計畫審議並同時著手規畫紀念廣場、再進中央審議，節省時間，可在柯文哲這期任內完成。（編輯：方沛清）1081130