改革持續 陳副總統呼籲支持總統連任國會過半

副總統陳建仁（中）30日南下參加民進黨高雄市立委參選人劉世芳（左）所舉辦活動，稱讚她是顧台灣的優質人選，呼籲選民票投劉世芳，讓她繼續為大家服務。（劉世芳服務處提供）中央社記者陳朝福傳真 108年11月30日

（中央社記者陳朝福高雄30日電）副總統陳建仁今天到高雄助選，呼籲支持總統蔡英文連任，也讓國會過半，改革讓國家持續進步。

民進黨立委參選人劉世芳下午舉辦茶餅會，陳副總統助講，稱讚劉世芳是顧台灣的優質人選，要民眾把票投給劉世芳繼續為大家服務。

陳副總統致詞表示，看見現場鄉親都很有精神，相信對明年2020的選情有信心，並詢問大家「有沒有信心？」現場都高喊「有信心」。

陳副總統指出，其實2020台灣要贏，這件事不只是民進黨贏而已，最重要的是台灣的主權要贏、台灣的自由民主要贏、台灣的人權一定要贏。

陳副總統說，全球受到中美貿易戰影響，唯獨台灣的經濟成長率持續進步，蔡總統具有相當前瞻的想法，並且務實因應國際情勢，做出最正確的政策，更重要的是獲得國會全力的支持。

陳副總統表示，劉世芳也為台商回台投資做足相當大的努力，爭取高雄的橋頭科學園區她就是重要推手。所以要讓劉世芳繼續留在國會，與蔡總統一同攜手為台灣經濟打拚。

陳副總統大讚劉世芳在國防外交委員會時，協助國艦國造、國機國造，打造內需提供更多就業機會；現在在內政委員會也為警察、消防、海巡向中央爭取更多的保障。有認真做事的中央政府，也有為地方爭取建設的優質立委，國會絕對不能少劉世芳。

陳副總統呼籲大家手上有3張票，一票投給蔡總統繼續為台灣拚4年；一票投給劉世芳，讓她在地方繼續為大家服務；政黨票投給民進黨，讓國會過半，改革讓國家持續進步。（編輯：黃世雅）1081130