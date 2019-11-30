香港眾志鄭家朗：面對中國利益 台灣人應選擇民主

（中央社記者蘇木春台中30日電）「香港－自由‧光」音樂會今晚在台中舉辦，香港眾志副主席鄭家朗受邀到場，他表示，台灣面對中國的利益誘拐與民主自由的選擇，台灣人民應該去行使公民權利，做出民主的選擇。

音樂會由交通部長林佳龍發起的光合基金會舉辦，今天晚間在光復國小外操場登場，邀請本土歌手與樂團，現場並設有攤位，包括「藍白拖打小人」「連儂牆」「港式飲茶」等香港意象攤位，義賣收入也將轉為物資捐助香港。

音樂會串聯好民文化行動協會、民間司法改革基金會台中辦公室、台灣基地協會、獨立青年陣線等在地社團，共同呼籲港台團結，彼此互撐抗暴。

鄭家朗也受邀到場短講，他會前接受中央社記者訪問時表示，香港政府對民主自由打壓越來越厲害，警察使用暴力，近距離開槍，經常說是保護市民，卻是去阻止民主思想發芽。

鄭家朗指出，已經有超過5成的香港人不信任香港警察，警察後面的政府，沒有經過民意的選舉，透過少數人的階級管制，去凌駕其他人的意志，香港的情況只會越來越惡劣，未來只會越來越黑暗，但不代表沒有希望，因為堅持才能看到希望，香港人民已經豁出去，已經堅持走下去。

鄭家朗提到，香港人寧願活在殘酷的真實，也不要活在虛假裡，香港政府利用恐懼與經濟策略，很多香港人「被自殺」「被失蹤」，參與政治的領袖被毆打，是刻意製造出來的恐懼，他舉辦學生罷課行動，也遭親中人士攻擊，香港活在20多年的恐懼裡面，已經不能再恐懼。

至於經濟的利益，鄭家朗說，香港吃了經濟毒藥20多年，他提醒台灣面對中國的利益誘拐與民主自由的選擇之下，台灣人民應該行使公民權利，香港已經淪陷，下一個必定是台灣，希望台灣人做出民主的選擇，感謝台灣人民一路對香港人民的相挺與支持。

香港眾志秘書長黃之鋒也透過影片，表達對活動的支持，他提到，香港面對北京的白色恐怖情況非常嚴重，盼香港跟台灣人可以努力團結反對威權打壓，國際社會的聲援非常重要，看到總統蔡英文說台灣要跟香港站在一起，他也呼籲台灣朋友一起捍衛台灣、守護自由、支持香港。

中國民運人士王丹透過影片表示，香港透過抗爭運動展現香港人的勇氣，和對自由民主人權理念的堅持，大家都不願意看到血腥的一幕，香港發生的一切對於台灣來說意義非常重大，守住香港實際上就是守住台灣。（編輯：謝雅竹）1081130

光合基金會30日晚間在台中舉辦「香港：自由．光」音樂會，邀請多組歌手團體演唱，並與在地社團串聯，共同呼籲港台團結，彼此互撐抗暴。中央社記者蘇木春攝 108年11月30日