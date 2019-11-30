捷克議長訪台計畫遭總理反對 外交部：歡迎來訪

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）捷克參議院議長柯佳洛計劃近期訪問台灣，卻遭捷克總統、總理齊聲反對。外交部今天重申歡迎柯佳洛訪台，並強調捷克是台灣貿易、投資的重要夥伴，將持續秉持務實態度，深化台捷關係。

「捷克新聞社」（CTK）報導，柯佳洛（Jaroslav Kubera）證實，將率業界代表在台灣總統大選後訪問台灣。不過，他的訪台計畫卻受到捷克總統齊曼（MilošZeman）、總理巴比斯（Andrej Babiš）以影響對中國關係為由齊聲反對。

外交部發言人歐江安今天晚間回應表示，柯佳洛推動台捷良好互動與產業合作，促進互惠的經貿交流，堅守民主自由價值，以具體行動支持台捷關係發展。外交部重申，歡迎柯佳洛等捷克友人訪台，強化雙邊合作。

她也說，捷克是台灣在歐洲貿易、投資、創新科技產業的重要夥伴，近年來雙方在永續發展、智慧城市、文化藝術等多項領域開拓新的合作與商機，捷克更成為許多台灣民眾常去的觀光地點。基於民主、自由及人權等共享價值，台捷雙邊關係友好，交流密切。

歐江安表示，外交部將持續秉持務實態度來拓展台捷關係，鼓勵經貿、文化、教育、觀光及人民交流，以進一步深化台捷關係。

柯佳洛10月參加駐捷克台北經濟文化代表處舉辦的國慶酒會，曾遭中國駐捷克大使張建敏抗議。（編輯：鄭雪文）1081130