國防部：營區平板有線連結軍網 不需無線網路

（中央社記者游凱翔台北2日電）媒體今天報導，國軍購買平板電腦，卻因營區沒有無線網路無法使用。國防部晚間強調為不實報導，並指使用平板電腦是為減輕基層行政負荷，採有線連結軍網，並不需無線連結，目的是符合國軍資安政策。

聯合新聞網報導，國軍以戰備急需款購買平板電腦，但營區卻沒Wi-Fi無線網路。國防部晚間發布新聞稿強調，針對媒體未針對事實且擅加臆測做不實報導，表達嚴正抗議。

國防部表示，本案規劃主要是想減少部隊行政庶務及人力負荷，採客製化方式訂製平板電腦，希望透過資訊化管理系統與工具，整合基層所有表簿冊及內部管理實務作業，有效減輕基層部隊行政負荷。

國防部指出，為求慎重，民國107年7月至12月在指定營區試行半年，驗證結果顯示，平板電腦對於基層連隊的衛哨、管理、值星、行政庶務等工作均可有效支援，符合部隊需求。

此外，平板電腦採有線網路方式連結國軍軍網，不需要以無線Wi-Fi連結，目的是與民間網路實體隔離，以符合國軍資安政策。

國防部強調，此案確實屬於基層部隊急需，國防部在完備相關審查程序後核定管制預算支應，並遵守立法院決議，在108年7月將運用情形陳報立法院備查，絕無利用休會期間逃避國會監督的情事；此外，此案是務實解決部隊問題，也呼籲媒體善盡社會公器責任，審慎查證。（編輯：林興盟）1081202