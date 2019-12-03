蔡總統：擴大照顧老人幼兒 讓年輕人無憂

（中央社記者邱俊欽桃園3日電）總統大選進入白熱化，總統蔡英文今天訪視桃園社區關懷中心時表示，「對老人的照顧，確實是台灣社會最大挑戰」，政府會持續擴大增加預算照顧老人、幼兒，讓年輕人無後顧之憂。

蔡總統在桃園市長鄭文燦陪同，下午為民主進步黨籍多位立委參選人加油打氣，她前往廟宇上香祈福時，受到不少支持者熱烈歡迎，現場高喊「蔡英文凍蒜」，氣氛熱烈。

總統向民眾表示，桃園這幾年來進步很多，「至於是否偏愛桃園，答案應該是不否認，但也不承認」，因為桃園是快速發展的城市，此刻的確最需要中央支持。

蔡總統說，政府大力對老人、幼兒的照顧與補助，相信對年輕人的壓力就會減低，也讓年輕的爸爸媽媽能夠安心的養育下一代，對於阿公阿嬤來講，也是很好的事情。

總統也提到，社區關懷中心是政府在推動長照2.0過程中非常重要的環節，「對老人的照顧，確實是台灣社會最大的挑戰」，所以長照2.0就是希望讓老人家，可以在社區、家裡得到照顧，未來政府會持續擴大增加預算，照顧老人家，讓年輕人沒有後顧之憂，也希望年輕人可以在人生的道路上，走得更順一點。

蔡總統也提到，最近這段時間有很多投資進到台灣，台商已有新台幣7000億元以上要投資台灣，外商也加碼投資台灣，在地的企業也都持續擴張，台灣提供了很多優質的就業機會給年輕人，而桃園更是台商投資的最大縣市。

總統推崇民進黨立委鄭寶清是一名資歷深、在每個職位上都做的很好的「不老的老將」，希望繼續給他機會，讓民進黨在國會過半，也呼籲讓「蔡英文、鄭文燦、鄭寶清三位一體，讓桃園爭取最多機會，最大預算、最大發展」。（編輯：方沛清）1081203