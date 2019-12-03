林飛帆：黨中央哪個人不是楊蕙如霸凌受害者

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨副秘書長林飛帆今天指出，「要說楊蕙如是民進黨網軍，先搞清楚狀況。」他說，民進黨中央，從黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉到他本人，「哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？」

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處。台北地檢署昨天依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

民進黨中央黨部下午透過聲明指出，楊蕙如案與民主進步黨毫無關係。譴責國民黨蓄意將此事與民進黨粗糙聯結。

民進黨說，嚴正反對製造及散播任何假訊息。日前也針對假訊息對民進黨的攻擊事件，持續採取法律行動。今天更進一步召開記者宣示決心，絕不縱容任何造謠抹黑。因此，有關楊蕙如等人的司法案件，黨全力支持司法單位的偵辦調查，希望司法能儘速查明全案真相，相關當事人如有涉違法情事也應負起法律責任。

林飛帆透過臉書貼文，「要說楊蕙如是民進黨網軍，先搞清楚狀況。」

他說，民進黨中央，從卓榮泰、羅文嘉到他本人，「哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？」楊蕙如案已被起訴，完全支持司法單位全力查辦，查清真相。

林飛帆的貼文也截圖多則楊蕙如過去的臉書貼文，包括她批評羅文嘉找林飛帆出任副秘書長是「請鬼拿藥單」，以及批評民進黨打自動販賣機議題的人「智商有問題」。（編輯：郭萍英）1081203