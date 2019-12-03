質疑假消息害蘇啓誠輕生 國民黨外交部抬棺抗議

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路貼文未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啟誠在寓所輕生；台北地檢署2日依侮辱公署罪起訴涉嫌利用網路論壇侮辱外交部大阪辦事處的「卡神」楊蕙如等人。國民黨3日下午到外交部抬棺抗議，要為蘇啟誠討公道。中央社記者張皓安攝 108年12月3日

（中央社記者余祥、王承中、顧荃台北3日電）北檢起訴涉嫌利用網路論壇侮辱外交部大阪辦事處的「卡神」楊蕙如。國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之今天質疑楊蕙如帶風向是否為駐日代表謝長廷指使，國民黨立委參選人也到外交部抬棺抗議。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路貼文未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠在寓所輕生。檢方起訴楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇帶風向，侮辱外交部大阪辦事處。

國民黨立委參選人賴士葆、李永萍、陳明義，以及台北市議員王正德等人，下午率眾到外交部抬棺抗議，棺材外貼有「還蘇啓誠公道」標語，並大喊「網路假消息、害死外交官」、「消滅網路東廠」等口號，訴求駐日代表謝長廷、總統蔡英文下台。

抗議群眾一度要把棺材抬進外交部，被現場維持秩序的警方勸阻。在警方協調下，賴士葆、李永萍與陳明義進入外交部，希望與外交部長吳釗燮見面討論此事，但因電梯管制，3人沒有門禁卡無法上樓，便在電梯內開手機直播。

賴士葆表示，楊蕙如是謝長廷子弟兵，民進黨政府說要打假新聞，卻帶頭製造假新聞，呼籲選民明年用選票下架民進黨

葉元之上午在國民黨接受媒體聯訪時表示，當時關西機場淹水事件輿論的矛頭是指向謝長廷，但後來馬上有網友留言說謝長廷管不到大阪辦事處，間接造成處長之死，大家很清楚楊蕙如跟謝長廷的關係，楊就是謝的子弟兵，是否為謝長廷指使楊蕙如，謝長廷應給國人交代。

葉元之也質疑，PTT曾經清查「挺英帳號」，楊蕙如就是其中的一個系統，楊蕙如是PTT認證的挺英系統，請問楊蕙如是否有拿總統蔡英文的錢，民進黨高層應該說清楚。楊蕙如被起訴凸顯現在網路上很多人都是拿錢辦事，也間接證明「黑韓產業鏈」的存在。

國民黨副總統參選人張善政今天在Yahoo TV「彭博士觀風向」節目也表示，楊蕙如只是冰山一角，希望檢調可以追查到底。他說，的確聽說過接觸過韓陣營，韓陣營回絕了，價碼是無法接受的。

張善政說，民進黨副總統參選人賴清德日前與蔡總統進行黨內初選時也曾說過被國家機器打壓，雖然沒有明確證據，但他想可能也是被楊蕙如的網軍打壓。

張善政說，網路現在靠網軍帶風向，連很多媒體也被收買，黑韓國瑜黑到太過分，且現在民調一面倒，他懷疑民調也被收買了。

前大使介文汲下午在國民黨「網軍抓到了，北檢認證」記者會表示，他的心情既沉重又悲痛，檢察官以侮辱公署罪起訴楊蕙如，對於底下的官署被污辱，且有同仁犧牲生命，外交部的回應是負責任的政府及政務官對國家公務員該有的態度跟立場嗎？（編輯：謝佳珍）1081203