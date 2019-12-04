砂石案 韓國瑜妻舅喊冤請總統處理假新聞

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）時代力量立委黃國昌日前指國民黨總統參選人韓國瑜岳家圈地蓋砂石場，韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲今天開記者會澄清，請求總統蔡英文處理假新聞，還給他父親平靜的生活。

黃國昌日前舉行記者會，質疑韓國瑜岳家利用權勢，在濁水溪河川地蓋新堤防，並在新、舊堤防間「浮覆地」圈地，再將農牧用地變更為礦業用地，占用國有地蓋砂石場，黃國昌昨天赴監察院檢舉。

李明哲今天召開記者會「請蔡英文總統處理選舉假新聞，還給我父親一個平靜的生活」，並完整公布當年父親、前雲林縣議員李日貴在議會質詢砂石的內容。

李明哲在記者會上按新聞稿照本宣科，未回應黃國昌近日在媒體上質疑，記者會僅10分鐘即結束，李明哲會後離去未接受媒體提問。

李明哲表示，蔡總統曾說「我們要讓製造假新聞的人得到警惕，我們要向全台灣的假新聞說不！」也曾說「台灣言論自由的邊界正被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由帶來嚴峻的挑戰」。

李明哲表示，假新聞讓外界認為李日貴是一個「囂張、猖狂、亂用公權力的人」，身為人子要站出來為父親洗刷冤屈，他可以接受在選舉的過程中合理的檢驗，但不能接受惡意糟蹋父親的名聲、傷害自己的家庭。

李明哲提到，媒體故意製造韓國瑜當年選立委就是看岳父李日貴賺很多的錯誤印象，所以今天公開完整的雲林縣議會當年議事錄，李日貴原意是駁斥「3個月賺6億」的謠言。

李明哲說，自己和父親、姊姊一家三人努力的付出與服務，獲得雲林縣民認同，一票一票選出擔任議員，這是台灣人的民主價值，不是部分媒體刻意塑造的「地方權貴」。現在假新聞充斥，因為選舉持續傷害父親，所以再次拜託蔡總統處理假新聞，還給父親一個平靜的生活。（編輯：孫承武）1081204