急重症孩童缺藥問題有解 物流中心109年啟動

（中央社記者張茗喧台北4日電）急重症孩童藥品、醫材缺乏問題引發各界關注，衛福部承諾成立物流中心統一採購、調度。衛福部長陳時中今天在立法院表示，物流中心確定由中國附醫得標，預計明年1月開始運作。

受到少子化影響，不僅兒科急重症人力缺乏，兒科急重症手術時所需專用器材與藥品也嚴重缺乏，例如嬰幼兒人工腎臟、心臟支架、人工血管、手術電極片、人工心肺循環器等，各個年齡層孩童因體型不同，使用的尺寸也不同。但因兒童醫材用量少、市場小，各醫院經常出現尺寸不齊全的問題，兒科醫師必須向衛福部申請專案進口，不僅手續繁複，一個醫材至少得等上數月才能實際用來治療病童。

民進黨立委吳玉琴長期關注孩童醫藥材缺乏問題，近年曾召開公聽會討論此事，引發各界關注，立委也頻頻要求衛福部比照罕病，設立孩童藥品短缺及物流中心，由特定醫院統一採購、調度及配送。

衛福部3月至5月共召開3次會議，決議分3階段解決藥品及醫材缺乏問題，包括成立「困難取得之兒童臨床必要藥品及醫療器材」專家諮議委員會、物流中心及資訊平台。

陳時中今天在立法院社會福利及衛生環境委員會接受質詢時表示，「困難取得之兒童臨床必要藥品及醫療器材物流中心」近日已由中國醫藥大學附設醫院得標，將展開相關會議討論缺藥清單、進口孩童所需的醫藥材，解決孩童醫藥材缺乏問題。

衛福部醫事司司長石崇良接受媒體聯訪時表示，過去醫療院所面臨孩童缺藥、缺醫材，只能由醫師自己想辦法，醫師們一般會先致電各家醫院詢問有無存貨，真的沒有只好向食藥署申請專案進口，從申請到實際給孩童使用，至少得花上數月，緩不濟急。

石崇良說，近期已成立「困難取得兒童用藥諮議會」，討論出10多項國內短缺的兒童醫藥材，以醫材為主，未來將陸續接受各醫療院所的缺藥通報，並由諮議會進行審查，確認國內是否有替代藥品、醫材，若有將協助調度或請可生產的廠商加開生產線，若沒有將協助向食藥署進行專案進口。

石崇良指出，未來諮議會將以過去3年健保平均用量作為藥品、醫材採購量參考，並由中國附醫作為執行單位，統一採購、調度及配送，同時也會留有少量庫存以備不時之需，存貨若超過使用期限，成本將由衛福部全數吸收。

石崇良說，該物流中心每年營運預算約新台幣1億多元，以醫療發展基金支應，這些藥品、醫材雖是政府先出錢購買，但等到健保給付下來將依序補回，預計明年1月起正式開始營運。

此外，食藥署也會將這些缺乏的醫藥材清單列入常規監測，若國內只剩一家廠商生產就會特別注意，一旦許可證快過期或GMP廠查核有問題，就會立即介入協助調度，確保兒童醫療權益。（編輯：張雅淨）1081204