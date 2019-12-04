助青年了解選務 中選會與大學首創校外實習學分

（中央社記者王承中台北4日電）為使大專院校學生了解選舉事務，中選會與世新大學首創校外實習學分計畫，學生可透過實習機會參與明年大選的選務工作。中選會主委李進勇今天表示，從民主法治教育著手提升民主素養，是最基礎的工作。

中選會與世新大學行政管理學系合作辦理選舉實務校外實習學分實施計畫，李進勇下午前往世新大學出席開班典禮，世新大學副校長陳清河，以及50位選修該學分的大學生也一同與會。

李進勇在致詞時表示，每次選舉都面臨嚴苛挑戰，除傳統的賄選、暴力，如賭盤、假訊息、境外勢力介入等新型挑戰也都對民主產生沈重的威脅，從民主法治教育著手提升民眾民主素養，這是最基礎的工作。

李進勇指出，選舉是全民參與，政府尤其重視應讓年輕人扮演一定的角色，除投票外，也可以參與選務工作，目前已有2500位大學生報名參加明年大選的選務人員，但這還不夠，必須要更廣泛推動，未來選務部門也會持續在校園推動民主法治教育。

與會的中選會選務處長謝美玲在講述課程規劃時指出，中選會在規劃相關課程時，也希望讓大學生有更多參與實務的機會，課程規劃除在投票日前一日，參觀各投開票所，了解點領選票及投開票作業外，投票日當天將分發到投開票所擔任工作人員，不過由於是實習性質，所以不會有相關津貼。

中選會官員指出，課程從6日開始，到明年投票日當天到投開票所擔任工作人員，共有54小時的時數，選修的同學可以取得3學分，雖然採自由報名，但這50位同學都是未滿20歲的大一、大二生，所以投票當天不會出現因擔任選務人員而無法投票的問題。

中選會官員表示，目前每個投開票所規劃以13.5名選務人員為原則（主任管理員1人、主任監察員1人、管理員8人、監察員2人、警衛1人、預備員0.5人），而選修學程的學生將在投票當天分派到台北市的各投開票所，屆時會有部分投開票所的選務人員會多1人，主要負責協助選舉人等協助性質的工作。

中選會官員指出，由於此次辦理學分班，大學生參與十分踴躍，未來會陸續與各大學合作，以搭配各主要選舉、公投的時程為方向，持續推廣類似的學分班。（編輯：紀淑芳）1081204