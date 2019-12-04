民眾黨提教育政策 讓首都經驗進軍國會

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台灣民眾黨今天召開記者會，訴求翻轉教育從首都開始，要讓首都經驗進軍國會，並提出推廣智慧教育、落實雙語教育、加強產學合作等6項教育主張。

民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如、張其祿、羅義興以及新北市第3選區（三重）立委參選人李旻蔚、新竹縣第2選區（竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉、竹北市19里）立委參選人林碩彥下午共同召開記者會，暢談教育政策。

民眾黨共提出6大主張，分別是「推廣智慧校園，提倡網路平權」、「落實雙語教育，培育未來競爭力」、「加強產學合作，縮短學用差距」、「管制私校學費，促進階級流動」、「公開校務基金，學生參與監督」、「整合教育資源，私校轉型活化」。

蔡壁如說，每當談到台灣過去20幾年來的教改，幾乎是批判多於肯定，包括教育資源分布不均、廣設大學又遇上少子女化問題以及學用落差等，都必須改善。她也以台北如今推動的教育政策為例，強調未來要讓首都經驗進到國會，進而翻轉台灣。

羅義興則主張控制管制私校學費，並要對私校的校務治理進行考核，若不錯才給予補助，最重要是降低學費，減輕弱勢學生負擔。（編輯：方沛清）1081204