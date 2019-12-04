張善政中市簽書會 上廣播電台談理念

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中4日電）國民黨副總統參選人張善政今天到台中市舉行簽書會及接受廣播電台專訪，他表示，如果網軍是作為打擊國內政敵的工具，甚至是抹黑及散播假消息的工具，就是走火入魔。

張善政下午先到糖村文心旗艦店參加「2019張善政百分百簽書會」，接著再前往台中廣播電台、全國廣播電台接受專訪，他並接受媒體聯訪，針對卡神楊蕙如曾接觸韓營的問題及他在駐日代表謝長廷臉書留言一事等提出說明。

張善政表示，昨天他講過楊蕙如曾接觸韓營，但他們沒有能力支付費用，而且以楊蕙如跟綠營，尤其跟駐日代表謝長廷的關係，即使他們要找網軍，也很難找楊蕙如，楊蕙如跟綠營的關係那麼密切，而且過去的風評不是很好，他講過科技如果沒人文素養是會惹禍的，「所以我們對她不放心，不敢找她。」

張善政認為，大家要善用科技，如果網軍是保護網路安全，不要被對岸入侵，這是非常好的應用，如果以網軍作為打擊國內政敵的工具，甚至是抹黑、散播假消息的工具，這就是走火入魔。

張善政表示，「他底下一個非常優秀的外交官往生了，汙衊這位外交官很多網路上的風向，來自跟他關係密切的楊蕙如，謝長廷一直沒有解釋這一段。」

張善政進一步補充，「一個跟你非常密切的卡神，在網路上帶風向，把你底下一個非常優秀的外交官給逼死了，你到底有什麼說詞？」絕對不是他說的「跟我有關係嗎」就講這句話，民眾不能接受這樣的交代。

張善政指出，「如果這是一位外交官、前行政院長的這種政治風範，簡直是不及格的表現。」所以他特別去謝長廷臉書留言，希望他回答大家心裡面真正的問題。（編輯：陳俊碩）1081204