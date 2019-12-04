羅文嘉：韓喊民調唯一支持蔡 助綠立委選情攀升

（中央社記者葉素萍彰化4日電）民進黨秘書長羅文嘉說，民進黨立委選情南部穩定，中部在攀升。他分析，立委選情上升是因為國民黨總統參選人韓國瑜喊民調要說唯一支持蔡英文，連帶影響國民黨區域立委信心，另一原因是國民黨不分區立委名單。

為拉抬立委選情，民進黨中常會今天移師彰化，民進黨主席卓榮泰並率領羅文嘉、副秘書長林飛帆陪同彰化縣立委參選人車隊掃街。

羅文嘉與媒體茶敘時指出，目前民進黨立委選情，中部到北部是膠著選區，南部穩定但是不能輕忽，中部在攀升。

至於選情上升的原因，羅文嘉分析，韓國瑜做為國民黨總統參選人，選情連帶影響立委，有些國民黨區域立委和韓國瑜切割。從以往到現在，都是母雞帶小雞，總統輔選立委，「沒有母雞先說不要投給我」，連帶影響區域立委的信心。

羅文嘉表示，另一個原因是國民黨不分區名單，國民黨主席吳敦義也許認為被罵幾天就好，但目前看到的是國民黨在各選區急速往下掉，也因為這樣，韓國瑜不得不使出奇怪招式。

羅文嘉說，民進黨戰略目標是總統蔡英文連任、國會過半，達到目標的戰術是全黨各系統總動員，不能有任何部門輕忽大意，同時要呼籲支持者一定要出來投票，因為影響投票結果的是「投票意願」。

他表示，更關鍵的影響是年輕選民，所以卓榮泰喊「百萬青年站出來，一起下架吳斯懷」，明年選舉118萬首投族是關鍵性選票；選戰末期會有活動鼓勵不分世代站出來。

卓榮泰則說，全台選情沒有放掉或不注意的地方，就算是比較穩定的選區，也要觀察有沒有趨勢上的變化，目前相差1到2個百分點的地方，民進黨也有信心翻轉。

至於彰化縣4席立委選情，卓榮泰說，韓國瑜的表現讓國民黨呈現「四分五裂」，民進黨則是「保三搶四」。（編輯：黃瑞弘）1081204