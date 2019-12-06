新黨提出反網路霸凌法 邱毅主張鞭刑入法

（中央社記者劉冠廷台北6日電）新黨發言人王炳忠今天說，未來新黨若進入立法院，會推動反網路霸凌法草案；新黨不分區立委參選人邱毅更說，為了收到恫嚇的效果，會附帶提鞭刑入法，這樣才能遏止網路霸凌的歪風。

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及友人蔡福明涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，台北地檢署2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡福明。

楊蕙如一案持續發燒，網路霸凌的議題也在社會上熱議，王炳忠、邱毅等新黨不分區立委參選人今天上午召開記者會，宣布未來新黨若是進入立法院，將會優先推動反網路霸凌法草案。

新黨提出的反網路霸凌草案明定，任何人不得受網路霸凌組織之指示、委託或資助，以任何非法方式侵害他人名譽，違反規定者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金；對於網路霸凌的首謀、行使網路霸凌致人於死者、侵害未成年人者等，應加重其刑。

邱毅表示，這次楊蕙如與網軍被起訴，但看了起訴內容非常失望，因為楊蕙如是以侮辱公署與公務員遭到起訴，這刑責是很輕的，這對於網路霸凌完全沒有恫嚇效果，無法遏止正在惡化中的網路霸凌，因此在這個時間點，提出新黨版的反網路霸凌法，他承諾，如果能進入立法院，會優先推動。

邱毅強調，為了收到恫嚇效果，會附帶提出鞭刑入法，他認為對於網路霸凌的首謀、連續犯、致人於死者，應該要施予如同新加坡式的鞭刑，才能遏止這樣的歪風。

邱毅也將矛頭指向民進黨政府，他問總統蔡英文，楊蕙如是否是妳的僱傭兵，蔡總統撇清不了關係。

此外，由於駐日代表謝長廷與楊蕙如的關係，近日也是外界關注的焦點，邱毅表示，他今天下午因為行程會到日本東京，屆時他會召開記者會，公開譴責謝長廷。（編輯：趙蔚蘭）1081206