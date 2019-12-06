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首頁 / 政治

藍營砲打楊蕙如案 于美人：終於撿到槍

最新更新：2019/12/06 12:58
楊蕙如網軍案延燒，宋楚瑜競辦發言人于美人（圖）開玩笑說，「藍營終於撿到槍，怎麼可能不開槍呢？」中央社記者郭建伸攝　108年12月6日
楊蕙如網軍案延燒，宋楚瑜競辦發言人于美人（圖）開玩笑說，「藍營終於撿到槍，怎麼可能不開槍呢？」中央社記者郭建伸攝　108年12月6日

（中央社記者郭建伸台北6日電）楊蕙如網軍案延燒，宋楚瑜競辦發言人于美人今天打趣地說，「藍營終於撿到槍，怎麼可能不開槍呢？」但她也說，楊蕙如當時發言是嚴重誣衊扭曲，造成優秀外交官死亡，這件事一定要追究到底。

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及友人蔡福明涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，台北地檢署2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡福明。

于美人今天上午接受媒體訪問時說，如果以比較俏皮的方式講，就是藍營終於撿到槍，但是嚴肅看待，楊蕙如當時發言是非常嚴重的誣衊跟扭曲，造成優秀外交官死亡，這必須嚴正看待；楊蕙如現在也被起訴，這事情不可以模糊掉，一定要追究到底。

此外，台灣青年民主協會等團體舉辦2020總統大選青年論壇，今晚將輪到親民黨總統參選人宋楚瑜與青年對談。于美人說，宋楚瑜為了青年論壇準備了兩個晚上，對相關議題都有準備；不過，團隊一直在調整他的說話速度跟邏輯，希望他說詞簡短並貼切表達，讓年輕人可以聽懂。

由於親民黨下午將與郭家軍有首度合體記者會，媒體詢問未來雙方會怎麼合作？

于美人表示，宋楚瑜非常欣賞鴻海集團創辦人郭台銘過去推出的政見，雙方已經完全統合，未來勝選將把政見納入施政方針；親民黨不分區名單還有宣明智、劉宥彤與蔡沁瑜，未來將緊盯立法院通過福國利民的法案。

媒體追問，如何看待藍營推出「反併吞中華民國法」對抗綠營的「反滲透法」？于美人回應，對「反併吞中華民國法」不予置評，因為太模糊，但反滲透法也過於粗糙。

她說，親民黨認為兩個法案是「極端呼喚極端」，若民進黨運用立委人數優勢強行通過反滲透法，恐會對社會產生寒蟬效應，「恐懼絕對是極權的溫床，一定要非常非常注意這個法。」（編輯：蘇志宗）1081206

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