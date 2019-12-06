楊蕙如案 藍營民代再赴外交部抗議

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委及台北市議員今天再到外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。外交部回應，楊蕙如遭檢方起訴與外交部無關，尊重司法調查。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路貼文未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠在寓所輕生。檢方起訴楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇帶風向，侮辱駐大阪辦事處。

謝長廷日前表示，他與楊蕙如是一般朋友關係；「所謂idcc的事情，本人毫無關係，事前也不知情」；他沒有指示任何網軍之事。

繼國民黨立委參選人賴士葆等人3日到外交部抬棺抗議後，國民黨團總召曾銘宗今天率多名國民黨籍立委，以及日前赴東京拜訪駐日代表處的台北市議員李明賢等多名議員，上午到外交部抗議，要求外交部長吳釗燮說明，謝長廷是否捲入相關事件。

國民黨立委與民意代表試圖從大門口進入外交部，遭到場員警勸阻，雙方僵持近一個多小時，數度發生推擠。

外交部發言人歐江安回應表示，有關楊蕙如遭檢方起訴與外交部無關；外交部已多次申明，該案已進入司法審查，外交部表示尊重。基於行政中立原則，對於任何選舉造勢行為，外交部恕難配合。

她說，外交部是代表國家處理對外關係的機構，不應是國內政治人物為選舉造勢、進行政治作秀的場域。3日曾有立法委員參選人進入外交部以遞交陳情書為由，卻進行羞辱國家常任文官之實，造成外交部人員工作上的困擾；外交部呼籲各界政治人物自重，切勿消費外交人員及國家文官，賺取選舉利益。

曾銘宗受訪表示，今天是為了要替蘇啓誠伸冤，有事先通知外交部要拜訪吳釗燮，卻受到這樣的對待。他指稱，因為員警攔阻不讓在場立委進入外交部，導致國民黨立委林奕華、陳玉珍受傷送醫；並要求吳釗燮下台、謝長廷下台。

李明賢表示，在場警察導致國會議員受傷，「這筆帳我們一定要讓吳釗燮負責，我們一定會告到底」。他質疑，到底是誰下令動用大批台北市警察、保警對付國會議員、民意代表，呼籲吳釗燮出面說明。（編輯：黃國倫）1081206