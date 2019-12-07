林飛帆：譴責國民黨傷口灑鹽 施暴公務員

（中央社記者黃旭昇新北7日電）民進黨副秘書長林飛帆今天表示，中國國民黨不斷政治操作「蘇啟誠案」，在受害者家屬傷口上灑鹽，還施暴基層公務人員與警察，民進黨嚴厲譴責此事。

民進黨副秘書長林飛帆今天陪同黨籍新北市立委第5選區（樹林區、鶯歌區、新莊區西盛9里）參選人蘇巧慧，至樹林區保安市場掃街拜票，並介紹推出新年小物金鼠春聯及桃紅抹布。

林飛帆接受媒體聯訪時，記者問他對昨天國民黨立委在外交部涉推倒女警一事的看法。

林飛帆表示，立委對政府的施政、政策，比一般人有更多問政與質詢的法定權力和手段，大家可清楚判斷國會議員是否應用暴力對待基層員警。

他說，民進黨發言人已發聲明，很清楚告訴社會，國民黨在「蘇啟誠案」不斷操作，在受害者家屬的傷口上灑鹽，還對地方基層公務人員、警察不當施暴，民進黨嚴厲的譴責。

對「卡神」楊蕙如涉入網軍事件，記者詢問，基層有人認為楊蕙如乾脆退出民進黨，或民進黨祭黨紀開除，因楊蕙如是民進黨員，是無法切割的。林飛帆表示，楊蕙如與白的、藍的、綠的，與很多人都做生意。楊蕙如的黨籍在台北市，地方市黨部是主要發動者，會研擬是否應祭出黨紀處分。

他強調，民進黨的態度與立場是全力支持司法偵辦調查以儘速釐清真相，沒有任何模糊空間，若楊蕙如有罪責應負起法律責任。

蘇巧慧表示，選舉最重要的是靠平常的累積與選戰過程的努力，因看上林飛帆在婆婆媽媽間有吸引力，特別請他一起陪同掃街增加人氣。

蘇巧慧表示，每年都會到保安市場拜年，除鼠年春聯，今年的過年小物桃紅抹布，特別在包裝寫上「國會有表現、地方有成績」，向鄉親報告這4年的表現，盼獲肯定。（編輯：李錫璋）1081207

民進黨副秘書長林飛帆（右）7日陪同尋求連任的民進黨新北市立委蘇巧慧（左）到樹林區保安市場掃街拜票，並介紹推出的新年小物金鼠春聯。（蘇巧慧辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年12月7日