王定宇質疑見中國政協委員 馬辦：禁得起檢驗

（中央社記者郭建伸、王承中台北7日電）民進黨立委王定宇今天質疑國民黨2008年總統大選違法收中國政協的海外政治獻金，前總統馬英九當時還在總統府接見不只一位中國政協委員。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，馬英九連中共最高領導人都見過面了，民進黨炒作見了那些有所謂政協背景的人，請問意義是什麼，只有兩個字：「無聊」。馬辦則說，馬英九任內的接見都有紀錄在案，從未涉違法情事，禁得起檢驗，外界若有質疑，歡迎檢舉告發。

退役陸軍中將羅文山涉嫌收受中國全國政協委員許智明政治獻金，台北地院判決2年半徒刑。判決指出，羅文山在民國97年、99年及101年間，共接受香港居民許智明等人共4筆、約新台幣1000萬元捐獻給黃埔四海同心會的政治獻金，助前總統馬英九連任。

王定宇下午在臉書發文指出，羅文山的判決書已經揭露羅文山向中國政協委員許智明要錢，許智明還指定用途拿來為國民黨和馬英九刊競選廣告，並要求安排見馬英九，而馬英九也親自接待了中國政協委員。

王定宇指出，接見相片中，大家以為馬英九左側是陪賓的女性，她是中國政協委員黃紫玉，而黃紫玉也是中國和平統一促進會的理事；中國和平統一促進會的會長是中國人大政協主席汪洋，也是負責對台滲透統戰的中共首腦之一。

王定宇說，判決書確定兩件事，一是國民黨總統大選違法收（無論直接或間接）中國政協的海外政治獻金，第二是還把中國政協帶進總統府表達感謝，他質疑馬英九和當時的府方高層敢說不知道這個捐款嗎。

馬英九辦公室下午發布聲明表示，總統蔡英文及民進黨以「羅文山案」作文章，說「滲透無所不在」，再度證明民進黨執政無能，抹紅才是其一貫的選舉伎倆。

馬英九辦公室說，馬英九任內不僅兩岸關係和平，更維護國家主權，8年來事實已證明，民進黨不斷誣指的「賣台」從不存在，蔡總統說「滲透無所不在」，根本邏輯錯亂，不知所云。按此邏輯，蔡總統是否好好調查一下內政部長徐國勇，為何接見大陸政協委員管浩鳴，是不是被滲透了。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，馬英九連中共最高領導人都見過面了，在8年執政期間，兩岸關係和平、穩定，中華民國主權沒有絲毫受損，連親民黨主席宋楚瑜今天都讚譽有加。民進黨炒作見了那些有所謂政協背景的人，請問意義是什麼？只有兩個字：「無聊」。

馬英九辦公室強調，馬英九所收受政治獻金，均依法據實向監察院申報，屬於政府公開資訊；馬英九任內的接見也都有紀錄在案，從未涉違法情事，絕對禁得起檢驗。外界若有質疑，歡迎檢舉告發，讓司法檢視。透過媒體放話惡意抹紅抹黑，將自負法律責任。（編輯：謝佳珍）1081207