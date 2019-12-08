學團返鄉列車募資破250萬 將送3500人回家投票

（中央社記者許秩維台北8日電）台灣青年民主協會和台灣學生聯合會合作推動返鄉列車募資計畫，串聯約60所大專的學生自治組織，募資至今已突破新台幣250萬元，預計送3500名青年學生回家投票。

台灣青年民主協會發起「回家以後－2020 青年民主返鄉列車」募資計畫，和台灣學生聯合會合作，串聯約60所大專的學生自治組織，透過群眾募資，讓青年學生能以較便宜的票價返鄉投票。青民協今天召開記者會，分享募資成果，北、中、南、東部等多所大學學生自治組織代表與會。

台灣青年民主協會秘書長張育萌表示，從過去幾次總統大選投票率來看，中壯年由於戶籍地和居住地高度重疊，因此投票率高達8、9成，而青年投票率大約僅5、6成，主要是青年因就學或就業等因素而必須離鄉背井，加上經濟限制，因此許多青年無法在大選投票時往返家鄉。

張育萌提到，青年在民主投票中結構性缺席是選制造成的結果，這次發起群眾募資，就是希望降低返鄉投票成本，讓更多人看見青年為了民主自由所做出的行動；而返鄉列車募資上線25小時，就達到預期的百萬門檻，至今已突破250萬元。

青民協也和旅行社及客運公司洽談，希望再提供客運夜車及本島和離島地區往來的班機補助，讓更多青年都能透過此計畫返鄉投票，目前已預計發出78班車次，送3500名青年學生返鄉投票。

台灣學生聯合會理事長陳佑維表示，參與計畫的團隊雖來自不同地區、擁有不同價值觀，卻希望共同守護台灣，團隊背後沒有特定政黨支持，也無特定投票意向，只是希望青年不受環境或資源限制，踴躍返鄉實現民主參與，用行動支持這塊土地。

東華大學學生會會長許冠澤提到，花蓮火車票在平常假日就供不應求，明年大選恰逢學期結束，座位更會搶破頭，因此東華學生會第一時間就響應返鄉列車計畫，提供較便宜、又不用辛苦搶票的方式讓學生回家投票，表達青年的聲音。

中正大學學生會會長呂建璋表示，為了出席今天的記者會，他昨天必須先到台北住宿準備，南部距離能獲取資訊的管道太遙遠，缺少很多直接了解候選人與各項議題的機會，但南部青年同樣擁有關鍵一票，他也希望能發展一個討論平台，提供更多大選資訊，並鼓勵青年回家投票。（編輯：張雅淨）1081208