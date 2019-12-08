綠營指陳宜民避責未道歉 藍營籲勿模糊焦點

（中央社記者葉素萍、余祥台北8日電）國民黨立委陳宜民涉推擠女警，他今天說，會以最謙卑態度接受批評。民進黨發言人李晏榕晚間批評，陳宜民臉書發文依然持續逃避自己應該負起的責任；國民黨則呼籲民進黨面對網軍問題，不要操弄其他藉口，模糊焦點。

國民黨立委日前赴外交部抗議，發生陳宜民動手拍掉保六女警帽子及動粗等情況，引發輿論熱議。陳宜民今天在臉書表示，當時情況很混亂，他沒聽到這位女警說什麼；因為沒控制好情緒做出不適當動作，會以最謙卑態度接受批評。

李晏榕晚間受訪指出，陳宜民對於執行勤務中女警的所作所為，顯示出他對基層員警與女性的不尊重，在受到社會強烈的批判後，第一時間他非但未道歉，反而以謊言欲蓋彌彰，等到抨擊聲浪越演越烈、甚至同黨人士都要求道歉的同時，他今晚的臉書發文依然持續逃避自己應該負起的責任，實在有失立法委員的風度。

李晏榕還提醒陳宜民，他發文中所指的「警察職權行使法」，當年太陽花學運期間在行政院前暴打學生與民眾的警察，身上也沒有任何可資辨識的證件或警徽，請陳宜民不要雙重標準，更不要消費悲劇與警察，應拿出立法委員應有的高度，以正當而非作秀的方式行使職權。

國民黨文傳會主委程美華則力挺陳宜民，她表示，由於保六總隊女警並無「出示證件」，依據「警察職權行使法」，警察沒出示證件，人民可以拒絕她行使職權。當時情況混亂，陳宜民也已表達願意以謙卑態度接受批評。請問民進黨政府，何曾虛心檢討自己錯誤的政策或行為？

她強調，國民黨支持黨籍立委前往外交部要求其說明網軍霸凌優秀外交官，並呼籲民進黨老實承認與「卡神」楊蕙如間的關係，政治蟑螂不要再禍害台灣，面對問題，不要操弄其他藉口，模糊焦點。（編輯：林孟汝）1081208