陳宜民涉推女警 花敬群：不當舉措該道歉就道歉

（中央社記者陳俊華台北9日電）國民黨立委陳宜民涉推擠女警，並說會以最謙卑態度接受批評。內政部次長花敬群今天說，同意陳宜民在當時情境的心路歷程，但終究是不當舉措，做錯了就承認，該道歉的還是該道歉。

國民黨立委6日赴外交部抗議，發生陳宜民動手拍掉保六女警帽子及推擠女警等情況，引發輿論熱議。陳宜民昨晚在臉書表示，當時情況很混亂，他沒聽到這位女警說什麼；因為沒控制好情緒做出不適當動作，會以最謙卑態度接受批評。

立法院內政委員會今天審查建築法、都市計畫法、新市鎮開發條例部分條文修正草案等案，邀請花敬群列席備詢。

花敬群會前受訪時表示，警察執勤本來就有制服和便衣的形式，現場同仁都是基於正常執勤方式在執行業務；當時不是在隨便的路上，在外交部周圍維護秩序的都是警察同仁。

花敬群說，這次的事件引發軒然大波，國人也高度重視，相信尊重警察同仁絕對是維護國內治安、政治安定非常重要的基礎，「大家的態度應該是做錯了就承認，該道歉的還是該道歉」，警察同仁很低調，沒有要求什麼，但他認為警察內心的憤慨大家應該可以理解。

花敬群表示，聽到「保六」沒有人會不知道是警察，大家都同意立委在當時情境下的心路歷程，但終究這就是不當的舉措，希望後續抗爭情境下，立委都要能尊重執勤的警察。（編輯：黃國倫）1081209