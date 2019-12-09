挺台灣參加聯合國氣候峰會 洛杉磯僑界健走發聲

聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會12月初在西班牙馬德里舉行，美國洛杉磯僑界8日上午集合上百人參加健走活動，支持台灣參與聯合國氣候峰會。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥（後）致詞表示，台灣能夠為地球的環保貢獻力量。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年12月9日

（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會（COP25）正在西班牙馬德里舉行，美國洛杉磯僑界今天100多人出門健走，支持台灣參與開會。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥致詞表示，台灣的環保觀念、綠能科技在全世界享有領先地位，很高興在星期天早晨看到僑界，不分藍綠、老中青三代一起健走支持台灣。

朱文祥舉例，台灣環保方面經常走在各國前面，例如洛杉磯經文處籌備中的新館，就是一棟高規格的綠建築，啟用之後將是洛杉磯70多國總領事館中唯一的綠建築。

健走活動在洛杉磯東郊的艾罕布拉市（Alhambra）公園舉行，歷經幾天濕冷飄雨的天氣，天公作美，太陽短暫露臉。

上午10時全員開走，負責聯繫的僑務委員温玉玲清晨5時就到場準備，北美台灣人醫師協會（NATMA）總會長邱俊杰帶來了救護設備，義務擔任醫療小組。

邱俊杰長年號召僑界，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），他認為台灣有能力在國際組織中貢獻力量，不應該世界被排除在外，就算受到打壓，也要持續不斷發聲、不能放棄，「除了國家努力，每一個台灣人也都要努力」。

洛杉磯華僑文教中心主任翁桂堂致詞說：「氣候變遷不只是在眼前，更是萬世萬代的問題，身為地球的一分子都應該正視。」

洛僑中心副主任簡槙男、廖儷雲以及經文處20多名同仁參加健走，剛學會走路的幼童也來了。

僑務委員温玉玲、陳玲華、遲景林、羅明、趙韻梅，大洛杉磯台灣會館副董事長陳柏宇、北美台灣人婦女會會長林淑卿等僑務榮譽職人員以及僑界領袖上台致詞。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會、洛杉磯台美商會及青商部、南加州中文學校聯合會、美國客家聯合會以及海外青年文化志工學生及家長等僑界人士響應。（編輯：陳永昌）1081209

聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會12月初在西班牙馬德里舉行，美國洛杉磯僑界8日上午集合上百人參加健走活動。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年12月9日

聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會12月初在西班牙馬德里舉行，美國洛杉磯僑界8日上午集合上百人參加健走活動，支持台灣參與聯合國氣候峰會。圖為洛杉磯華僑文教中心主任翁桂堂致詞。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年12月9日