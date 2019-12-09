韓陣營預告會被抹黃 民進黨：鬧劇一場

（中央社記者王承中、葉素萍台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天公布照片，指韓國瑜遭到抹黃。發言人鄭照新說，已接獲消息，民進黨可能在本週或下週抹黃韓國瑜。

民進黨秘書長羅文嘉說，又是鬧劇一場，希望韓陣營把事情弄清楚，正正當當地選舉，否則民進黨一直要回應好像演連續劇的鬧劇也很累。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新上午在國民黨中央黨部召開記者會。

王淺秋指出，韓國瑜參選後，抹紅、抹黑不斷，現在還被抹黃。她出示一張照片，照片中有一對裸體男女相擁躺在床上，男子的頭則是韓國瑜的頭像，標示「眼見為憑？真真假假、假假真真。」

王淺秋表示，這張照片最近在社群、黑韓的網頁流傳，韓陣營將前往台北市警局提告。

鄭照新表示，韓陣營收到消息，先前已有房產跟砂石等2顆核彈，民進黨可能本週或下週用抹黃韓國瑜的方式，丟出含沙射影的第3顆核彈。他呼籲民進黨用光明正大手段選舉，不要用含沙射影、抹黃的不入流方式，應該回歸政策比較及政府路線的探討。

不過，韓國瑜競選辦公室稍晚發布聲明表示，有人已坦承為製圖者，並強調原意是為警告網路可能出現合成圖，卻不慎遭有心人惡意散播；因製圖者已經自首，競辦暫時不報案，若未來仍有人持續惡意傳播該合成圖，將採取進一步法律行動。

此外，王淺秋說，日前三立新聞台獨家報導「瓜田變砂石場，村長抗爭遭打死，瓜農爆李日貴仗勢欺人」，標題與內容都影射這名村長在韓國瑜岳父李日貴擔任議員期間被打死，但其實該名村長是在民國95年因病過世，這是完全的抹黑、假新聞，律師團已經正式提出告訴。（編輯：謝佳珍）1081209