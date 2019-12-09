韓國瑜質疑未請假輔選 總統：公務選舉行程分開

國民黨總統參選人韓國瑜（中）9日下午受訪表示，他是國民黨推出的參選人，已請假跑選舉行程，總統蔡英文卻沒有請假，且絕大部分行程都是以拜票為主，公與私應該分開。中央社記者徐肇昌攝 108年12月9日

（中央社記者游凱翔、王承中、吳佳蓉台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天質疑尋求連任的總統蔡英文沒事先請假，利用公務時間跑選舉行程，且大部分都是拜票為主，蔡總統根本沒有用心在總統工作上。

總統蔡英文說，請韓國瑜拿出具體事證，這段時間韓陣營常用概括性語言或很不負責的語言來指控；作為現任總統，工作是24小時的，隨時要掌握國內外情勢，也要注意政務推行，在國政優先前提下，會找一些可利用的時間進行選舉，公務及選舉行程確實有分開，「作法跟前任總統作法都是一樣的。」

韓國瑜下午赴TVBS錄製節目，事前接受媒體訪問表示，他是國民黨推出的參選人，已請假跑選舉行程，蔡總統卻沒有請假，且絕大部分的行程都是以拜票為主，公與私應該分開。

韓國瑜批評，蔡總統根本沒有用心做總統的工作，每一天都是以選舉為主，既然如此為什麼不請假。

韓國瑜競辦發言人鄭照新上午也舉行記者會說，根據總統府和行政院11月的公開行程顯示，總統蔡英文81場公開行程中有32場都在拜廟，占比接近4成；行政院長蘇貞昌24場公開行程有10場拜廟、占比4成2；行政院副院長陳其邁25場公開行程有9場在高雄、占3成6。

此外，國民黨立委陳宜民涉推女警，媒體詢問，陳宜民是否需要再次道歉。韓國瑜表示，陳宜民自己會有所判斷，且陳宜民是優秀的公共衛生專家，擁有良好的經驗及豐沛的人脈，陳宜民臉書上也對此提出看法，他尊重陳宜民的說法。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天出示照片，指韓國瑜遭到抹黃。韓國瑜指出，合成圖非常不入流、下三濫，選舉過程一再抹黑，包括假的共諜案、憲兵司令部影片強烈的象徵性，還有色情圖片等等，台灣人民要睜大眼睛，誤讓這些事情傷害自由與民主。

韓國瑜指出，雖然合成圖的當事人已經澄清不是故意的，但未來若有相關抹黃、抹黑、抹綠、抹紅，他絕對提告而且不會撤告；選罷法是公訴罪，他身為參選人並不想走到這個地步，呼籲在幕後操作的人考慮清楚，還給社會一個乾淨的選舉。（編輯：謝佳珍）1081209