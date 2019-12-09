吳敦義：民進黨不惜重返威權也要鞏固政權

（中央社記者王承中、葉素萍台北9日電）國民黨主席吳敦義今天表示，不否認民進黨在追求台灣民主化的過程有很大貢獻，但現在民進黨卻是一個反民主、反進步、反自由、反法治的政黨，是個不惜重返威權也要鞏固政權的醜陋政黨。

對於吳敦義的說法，民進黨發言人戴瑋姍受訪指出，過去的民進黨是向威權抗爭、追求與維護民主與言論自由的政黨，「就這點我們謝謝吳主席的肯定」；現在的民進黨依然本持初衷，過去打擊與對抗的是國民黨的極權政府，現今則轉為對抗中國共產黨以及與中共沆瀣一氣的國民黨。

她說，國民黨要正視中共正利用台灣的民主在侵蝕台灣的民主，代理人法與反滲透法都是在維護台灣得來不易的民主，但是國民黨卻與中共口徑一致，一再地阻撓防衛性民主的立法，與台灣主流民意背道而馳；吳敦義應當懸崖勒馬，和台灣人民站在同一陣線，共同捍衛台灣自由民主。

吳敦義今天在臉書紛絲團發文指出，世界人權日即將到來，美麗島事件也將屆滿40年。過去，他父親也是在白色恐怖時期含冤入獄，在風華正盛的40幾歲喪失了可能輝煌燦爛的發展，在2年9個月後獲得清白釋放返鄉。

吳敦義指出，在那樣動亂的時代發生了許多悲劇，因此他希望台灣不再發生白色恐怖這樣的悲劇，更會致力於維護自由、民主、法治的生活方式。

吳敦義表示，過去的民進黨，是一個追求言論自由、反對威權主義的政黨。不否認在追求台灣民主化的過程，民進黨作出了很大的貢獻。然而，美麗島事件過去40年後，現在看到的民進黨，卻是一個反民主、反進步、反自由、反法治的政黨。

吳敦義指出，老國民黨時代，用「警總」監察人心；現在的民進黨，則用「網軍」霸凌民眾，用「網軍」宣揚政績，更幾乎是用「網軍」逼死了一個外交官。從「國安五法」、「中共代理人法」或「反滲透法」，用不確定的法律概念去壓制人民自由，甚至動不動就把發表評論的民眾移送法辦。現在民進黨的所思所想，似乎想把台灣重新帶入冷戰年代、帶入威權時代。

吳敦義表示，民進黨主席卓榮泰前幾天說，害死外交官的網軍組織者民進黨黨員楊蕙如與民進黨無關。其實，過去用血淚與汗水追求民主的民進黨前輩，大概也已跟現在的民進黨無關了；畢竟，現在的民進黨，是個不惜重返威權也要鞏固政權的醜陋政黨。（編輯：林淑媛）1081209