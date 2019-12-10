英德配圖卡遭造假 總統：不負責任誤導選民

（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文今天對於國民黨台南市黨部臉書張貼疑似盜用英德配圖卡表示，這是不負責任誤導選民、對其他的設計師智慧財產權的不尊重，是很不好的範例。至於，總統辯論會的主辦，尊重媒體整合的結果，嚴肅面對不應政治操作。

總統上午出席2019年台灣民主基金會舉辦第14屆「亞洲民主人權獎」致詞後，接受媒體訪問作以上表示。

國民黨台南市黨部昨天在臉書官網張貼一張蔡、賴配的卡通造型圖卡，畫出兩人比出yeah的手勢，並寫上「台灣要贏 票投2號」的字樣，媒體詢問經證實為韓粉所為；韓國瑜接受媒體專訪更稱女兒韓冰被爆料「懷孕」，民進黨可能會有第三顆核彈。

針對圖卡造假問題，總統說「這不是已經證實他的支持者做的事情」，這段時間很多的事情，有作假、抹黑等，後來都證實是韓國瑜支持者或陣營所做的。

總統說，前幾天，她辯論的時候（出席青年論壇）也有人說有讀稿機，有些事情可以馬上釐清，有些事情要花一點時間或者很難釐清，譬如說追蹤器這件事情究竟怎樣發生，韓國瑜把事情推給政府或蔡陣營這邊，這不負責任也誤導選民。

記者追問圖卡不僅誤導選民還有盜用之嫌，總統表示，確實很不好，這對於其他的設計師智慧財產權的不尊重是很不好的範例。

針對韓國瑜昨天接受電視表示，蔡總統與親民黨總統候選人宋楚瑜都同意參加三立主辦的總統政見辯論，但他不同意，詢問總統是否不想參加辯論，更指出過去十幾年都是公視主辦，這一次是跳脫傳統，總統怎麼看？

蔡總統回應表示，如果記憶沒有錯，三立電視台也主辦過辯論，不是只有公視，她希望任何的辯論，都採取認真嚴肅的態度面對，過去參與幾次總統大選的每一次辯論都很認真且嚴肅面對，也做了充足的準備，這件事情不應該拿來做政治操作。

總統表示，希望主辦的媒體，可以相互討論、整合，「我們會尊重他們整合的結果」。（編輯：張均懋）1081210