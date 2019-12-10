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美麗島40週年 羅文嘉：要把民主留給下一代

最新更新：2019/12/10 15:16

（中央社記者葉素萍台北10日電）美麗島事件今天滿40週年，民進黨秘書長羅文嘉透過臉書分享20週年時，他時任文宣部主任策劃的紀念影片，當時影片拍攝隔天就發生九二一大地震；羅文嘉也提到「國民黨忙著把位子留給自己，我們要把民主留給下一代」。

羅文嘉透過臉書分享一支影片「陳水扁競選廣告-美麗島20週年」，他說，美麗島事件20週年時，他任民進黨文宣部主任，當時策劃作了這支紀念影片。時間又過了20年，他再度回到中央黨部工作，這次是辦美麗島40週年活動。

他說，這兩個20年之間發生很多事，包括，2000年民進黨完成首次政黨輪替，但也在8年後失去政權；2008年前總統馬英九風光上任總統，8年後卻遭遇有史以來最大挫敗，全面敗退；2016年民進黨再度執政，1年多後的期中選舉，慘輸數百萬票，幾近潰散。

他說，歷史沒有顏色，只會淡淡記錄這一切，樓起樓塌，終歸有因，他只特別懷念那些逝去的人與事。

羅文嘉回憶，1999年9月20日晚上，邀請事件相關人員，特別到五股片場，要幫美麗島20週年影片拍攝一個畫面。只要一個畫面就好，但因為來了太多人，多數人從沒進過片場，也沒拍過影片。

羅文嘉回憶，音樂響起，20年前的悲壯、吶喊、哭泣、憤怒、無助，瞬間被音樂與笑容輕輕蓋過。

他說，拍攝結束，大家陸續離開片場，他忙完善後工作，回到台北市新生南路住處已經很晚，結果在樓下海產店遇到前民進黨主席施明德跟一群海外回來的支持者吃宵夜，他加入宵夜行列，那晚他喝得特別多；午夜醉醺醺爬上樓，倒頭就睡。重度昏睡中，只覺得天搖地動，一度懷疑怎麼醉得這麼嚴重。直到書架的書摔下，一陣巨響，他爬下床，才知道是地震。

羅文嘉說，那一夜，台灣很不平靜，百年來少見的大地震，震垮了很多房子，奪走了很多生命。

他說，20年也悠悠過去了，當年出生的小孩，今年將擁有第一次投票權。相對香港，今天的台灣平靜很多，因為已經一代一代、一棒一棒走過40幾年的民主路。

羅文嘉指出，這一代的香港人，正在為他們的下一代奮鬥，這一代的台灣人，要感謝上一代的犧牲與努力；那個戒嚴年代，要站出來爭取民主，不比起現在的香港容易，「我們的上一代沒有害怕，他們盡了歷史賦予的職責，這是我們今天看待美麗島事件40週年不能漏掉的體認。」（編輯：黃國倫）1081210

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