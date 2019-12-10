戍守戰略據點 關渡指揮部聯兵營悄悄成立

（中央社記者游凱翔台北10日電）繼陸軍裝甲586旅9月成立國軍首支「聯合兵種營」後，關渡指揮部下轄第一個聯兵營近期也悄悄成立。由於關指部為戍守淡水河及大台北地區重要單位，戰力將大為提升。

國軍媒體「軍事新聞通訊社」披露，國防部常務次長徐衍璞中將、軍人之友社理事長李棟樑赴北部單位敬軍慰問，且在關渡指揮部營區內和官兵合影，而合影地點的部隊名稱，就是「關渡指揮部聯兵一營」，代表部隊編成已完成變動。

淡水河是國軍戰略地點，軍方人士表示，由於從河口至關渡大橋約8公里，到政經中樞約數十公里，若軍方沒有堅守這道防線，讓共軍兵力長驅而入，後果不堪設想；因此近年的漢光演習都會針對淡水河防進行演練，甚至曾經假想炸毀關渡大橋，讓炸毀的橋體沉積河道，使欲進犯的共軍快艇無法通過。

針對聯合兵種營的構想，軍方人士說，過去各個軍種、兵種均各自進行演練及訓練，為了達成「一個營就能出去戰鬥」的目標，已進行為期一年的編裝測試，預計明年漢光演習進行兵棋推演及實兵驗證。

他指出，聯合兵種營初步規劃包含步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等各不同單位聯絡官，以及UAV無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組等不同專長的官兵，還有軍備局自行研製的系列雲豹八輪甲車，預計在編裝測試一年後檢視成效再做調整；若符合成效，對美採購108輛M1A2T戰車將投入聯兵營。

另外，除了9月在586旅、11月在564旅及12月關指部成立的聯兵營之外，國軍擬陸續針對陸軍542旅、584旅、269旅、234旅、333旅等裝步、機步旅重新調整編組、成立聯兵營，預計明年8月前全數完成。（編輯：張良知）1081210