蔡壁如再稱柯會選2024 柯文哲：不必現在煩惱

（中央社記者梁珮綺台北11日電）台灣民眾黨發起人蔡壁如接受專訪時表示，台北市長、民眾黨主席柯文哲應該會選2024總統，不過，柯文哲今天說，4年後的事情不必現在煩惱，每天該做的事情跟準備，有在做就好。

柯文哲上午出席108年度田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會，會前接受媒體聯訪時，作上述表示。

蔡壁如已不止一次說柯文哲為2024布局，昨天接受專訪時表示「柯文哲應該會選2024總統」，對此，柯文哲今天說，一年前的今天，民進黨好像一片愁雲慘霧，現在幾乎穩操勝券，所以4年後的事情不必現在煩惱，每天該做的事情與準備，有在做就好。

被問及是否壓縮鴻海創辦人郭台銘參選2024空間時，柯文哲說，郭台銘若要參選，最大問題在於如何整合國民黨，而30天後的選舉結果還不知曉，何必煩惱4年後的事。

由於柯文哲在去年台北市長選舉中奪得58萬多票，媒體人黃暐瀚認為這將是影響明年總統大選的關鍵，不過，柯文哲認為，在政治上，並不是只要獲得支持與認同，支持者就會一路追隨，否則民眾黨支持度應該要有20%至25%。

他說，「我是覺得影響沒那麼大」，認為要影響總統大選，差距要在1%、2%上下。

他也表示，不會呼籲支持者應投給哪名總統參選人。（編輯：李錫璋）1081211