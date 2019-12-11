遭批不尊重立院 謝長廷：若有證據就辭職

（中央社記者楊明珠東京11日專電）駐日代表謝長廷今天反駁國民黨副總統參選人張善政與前外交部長歐鴻鍊指他在關西機場事件不尊重立法院要求，認為這是造謠，並強調若兩人提得出證據，他可以辭職並公開道歉。

張善政辦公室發言人黃曼昕表示，希望謝長廷不要顧左右而言他，張善政強調的是一條人命，一位外交官的尊嚴，從去年事情發生到現在，謝長廷一直都沒有回來跟國人明確交代。

黃曼昕指出，現在爆發楊蕙如案，到底楊蕙如跟民進黨、謝長廷及總統蔡英文之間複雜的關係是怎麼在操作網軍？操控網路上的輿論？難道不應該跟民眾說清楚，請謝長廷不要再模糊焦點。張善政希望大家聚焦在蔡政府和網軍的關係。

關西機場事件及已故前駐大阪辦事處處長蘇啓誠輕生案持續引發關注。歐鴻鍊和張善政9日在記者會上表示，立法院當時曾立即要求謝長廷返國備詢，卻被謝長廷置之不理；建議外交部應該命令謝長廷即刻返台。

謝長廷今天透過臉書表示，張善政和歐鴻鍊在記者會上指「關西機場事件，立法院曾要求謝長廷返國報告備詢，但謝理都不理，不尊重立法院」，這點純屬造謠。

謝長廷說：「請兩位先生提出什麼時候立法院有通知我回去報告備詢？通知什麼時候要回去？如提出具體的日期，我可以辭職公開道歉。」

謝長廷還說：「這種事情比手指有沒有被門夾傷更明顯易查，這都敢造謠，那講什麼事可以相信？」

此外，謝長廷在臉書文章末附註指出，歐鴻鍊今年一月底在黃暐瀚主持的電台節目說「謝長廷為逃避責任，一直在外面說蘇處長有憂鬱症」云云，當時謝長廷就宣布，只要歐鴻鍊能提出他曾說過這種話的具體日期及地點，他即刻辭職向社會道歉，但歐鴻鍊從此消失一陣，毫無回應。

謝長廷表示，現在刑事告訴期間過了，歐鴻鍊又跑出來造新謠，令人遺憾。（編輯：周永捷）1081211