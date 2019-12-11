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韓國瑜批養網軍 蔡營：不入流抹黑適可而止

最新更新：2019/12/11 17:16

（中央社記者程啟峰、溫貴香台北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天再批網軍案，籲「卡神」楊蕙如出面指證。蔡陣營發言人廖泰翔說，不評論個案，但他提醒韓國瑜選舉不是抹黑假期，既然要選總統，就拿出一點擔當跟格局，這種不入流的抹黑適可而止。

韓國瑜下午在韓國瑜全國競選總部出席「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」記者會，接受媒體聯訪時做以上表示。

韓國瑜再質疑網軍議題，呼籲楊蕙如不要再繼續躲藏，快出來作「汙點證人」，也拜託全台灣人民一起來找楊蕙如人在哪裡，不要讓其他網軍在網軍路上造謠抹黑，也請蔡總統勇敢說出來，不要吞吞吐吐。

總統蔡英文連任競選辦公室發言人廖泰翔表示，楊蕙如案已進入司法調查，不就個案評論。

但他表示，高雄市長韓國瑜作為市政全國最後一名，沒有能力、拿不出政績，而沒去上班的市長，在談別人有沒有政績的時候，不知道有沒有一種說不出來的心虛，也難怪只剩下沒有止境的抹黑。

廖泰翔提醒韓國瑜，選舉不是抹黑假期，韓國瑜既然要選總統，就拿出一點擔當跟格局，這種不入流的抹黑適可而止。（編輯：林興盟）1081211

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