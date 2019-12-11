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反同布條被拆 媽媽盟限蔡易餘3天內道歉否則提告

最新更新：2019/12/11 20:16
台灣全國媽媽護家護兒聯盟多名志工11日與律師一同出面舉行記者會，指民進黨籍立委蔡易餘陣營拆除他們有署名的布條，要求蔡易餘3天內道歉，否則將提告。中央社記者蔡智明攝　108年12月11日
台灣全國媽媽護家護兒聯盟多名志工11日與律師一同出面舉行記者會，指民進黨籍立委蔡易餘陣營拆除他們有署名的布條，要求蔡易餘3天內道歉，否則將提告。中央社記者蔡智明攝　108年12月11日

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）台灣媽媽盟掛反對同婚的布條，被民進黨嘉義縣立委參選人蔡易餘宣傳車司機拆除。媽媽盟今天要求蔡易餘3天內道歉，否則提告。蔡易餘回應，若被告竊盜，會反告媽媽盟誣告。

「台灣媽媽盟」、「台灣海邊家長聯盟」、「海邊新住民聯盟」近來在嘉義沿海8鄉鎮市懸掛「阮想要抱孫」、「ㄟ慘！蔡易餘提案強推同婚通過」布條。

民進黨嘉義縣第1選區（海線）立委參選人蔡易餘宣傳車黃姓司機日前開著車，在水上鄉等地拆除這些布條，經民眾舉報後被警方帶回偵訊，並以竊盜罪嫌移送。

蔡易餘今天接受媒體聯訪表示，內政部都查不到台灣媽媽盟等3個組織，很明顯是黑函，並認為布條是選舉對手所為。他強調，如果對同婚有意見就來辯論，不要躲在人家背後汙衊別人。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟志工今天在安定力量不分區立委參選人、律師裘佩恩陪同下，於嘉義縣議會召開記者會稱這些布條是他們掛的。

裘佩恩說，布條上有署名「台灣媽媽盟」簡稱，不是黑函，限蔡易餘3天內道歉，不道歉就提告。

蔡易餘表示，「我們是在當環保志工」，並沒有涉及竊盜，如果媽媽盟等人告自己竊盜，他會反告對方誣告。（編輯：洪學廣）1081211

一名黃姓司機10日開著民進黨嘉義縣第1選區（海線）立委參選人蔡易餘的宣傳車，在水上鄉等地拆除台灣媽媽盟等團體所掛布條，經民眾舉報後，被警方帶回偵訊，並以竊盜罪嫌移送。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真　108年12月11日
一名黃姓司機10日開著民進黨嘉義縣第1選區（海線）立委參選人蔡易餘的宣傳車，在水上鄉等地拆除台灣媽媽盟等團體所掛布條，經民眾舉報後，被警方帶回偵訊，並以竊盜罪嫌移送。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真　108年12月11日
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