網軍事件延燒 謝長廷再批張善政造謠

（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本關西機場事件持續延燒，國民黨副總統參選人張善政昨天批評駐日代表謝長廷從事件發生至今，沒有回來向國人說明。對此，謝長廷今天再批對方造謠，謀殺人格。

國民黨副總統參選人張善政上午接受廣播媒體專訪表示，他不想再提謝長廷，楊蕙如案的焦點，真正背後其實是民進黨，不只是謝長廷一個人。當初前行政院長賴清德在初選時，也說請網軍不要再罷凌他。

去年9月發生的關西機場事件及已故前駐大阪辦事處處長蘇啓誠輕生案持續引發關注。前外交部長歐鴻鍊和張善政9日在記者會表示，立法院當時曾立即要求謝長廷返國備詢，謝長廷卻置之不理；建議外交部應該命令謝長廷即刻返台。

謝長廷昨天透過臉書表示，張善政和歐鴻鍊9日在記者會所言純屬造謠，並請張善政舉出立法院要他回台的具體日期一事，若提得出證據，他可以辭職並公開道歉。

針對謝長廷的臉書發言，張善正昨天對媒體說「謝長廷的話不重要」、「不要理他」。然後由張善政辦公室發言人黃曼昕接棒說，「謝長廷從關西機場事件發生到現在，一直沒有回來向國人說明」，就是不對。

謝長廷今天再度透過臉書痛批張善政又在造謠。謝長廷表示，今年2月，新黨籍監察委員仉桂美與國民黨籍監察委員江綺雯有立案調查。

謝長廷說，在收到通知後，他尊重制度回台灣赴監察院接受數小時的盤問，舉凡他的通聯紀錄、知否有檢討報告存在、駐日代表處的機房有無故障、蘇處長去世當晚打電話給他談些什麼及談多久、大阪辦事處和東京代表處的關係如何？問題都深入細節，他也詳盡說明。

謝長廷語帶諷刺的說：「難道這不算回台說明，要在立法院吵得臉紅耳赤才算說明？何況立法院並沒有通知我，我又如何請假回來？到何處報告？要推開警衛衝進立法院報告，還是上街頭拿麥克風演說？」

他認為，立委如果真心希望他回台，為什麼提案後，毫無通知或追蹤關心？要等到選舉才又想起。上述2位監委不就是代表國人在調查，在聽他說明嗎？上述2位監委的政黨背景對他不友善，應該不致於包庇他。調查報告媒體登很大，不知為何張善政不承認監察院調查，而造謠說他沒回台灣對國人說明。

謝長廷說：「張先生三番兩次上我臉書挑戰，還召開記者會迫不急待的催我快說明，等我基於尊重，鄭重回答了，又突然說謝長廷的話不重要。既然我的話不重要，為什麼要我出面說明？話都你在講，莊孝維嗎？」

謝長廷文中最後寫道：「在日本為台灣做外交也很辛苦，每天忙碌到夜晚，還要應付處理各種謀殺人格的謠言，加上這種顛三倒四的整人遊戲。累了。」（編輯：陳惠珍）1081212