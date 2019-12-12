遭批不請假選舉公私不分 總統：工作非朝九晚五

（中央社記者溫貴香台北12日電）選戰倒數30天，總統蔡英文今天說，按照既定節奏打選戰、穩紮穩打不能放鬆；韓陣營批評不請假選舉是公私不分，蔡總統回應，總統是24小時工作，會講這些話的人很可能把總統當作朝九晚五的工作。

總統蔡英文上午接受小英發言人「一起吃早餐」節目專訪，談到選舉最後30天對選戰的看法，總統表示，還有30天就要投票，按照既定節奏打選戰，穩紮穩打不能放鬆；最後30天對她而言，壓力很大，畢竟是現任總統，很多涉及國家的事情，只有總統能做最後的決策。

總統表示，總統不是朝九晚五的事情，總統的工作是24小時，隨時都有情況要去了解，需要做決策的時候必須決策或下指令，總統除了看公文外，還有很多來自四面八方的資訊，要掌握國家整體與國內外情勢。

總統表示，諾魯總統安格明將於明天訪台，最重要的事情就是迎接外賓並與安格明總統舉行會談。

主持人問韓陣營質疑總統為何不請假投入選舉、公私不分等問題，總統表示，台灣社會應可理解一個總統肩負國家的責任，歷屆總統選舉必須持續處理國家重要正事的同時，要兼顧競選連任，工作量增加非常多，並不是公私不明，總統本來的工作就是24小時，必須擔任總統的角色。

「我想講這些話的人很可能就把總統當作朝九晚五的工作」總統說，當總統不是朝九晚五。

總統也宣布新貼圖「小英陪你賴一下」中午即將上線，此外，她認領的3隻狗，之後也會「每天上班」，下午2時到4時，可以在全國競選總部看到牠們。（編輯：黃國倫）1081212