與蔡總統民調差距擴大 韓國瑜陣營：意料之中

（中央社記者余祥台北12日電）根據媒體民調，國民黨總統參選人韓國瑜與總統蔡英文支持度差距30%以上，韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天表示，民調作假可能性高，韓國瑜日前呼籲支持者接到民調電話唯一支持蔡總統，因此最新民調數據差距在意料之中。

王淺秋接受媒體聯訪時表示，韓國瑜一再強調，民調數據冷冰冰，人心熱呼呼，最新的民調差距其實在意料之中，還以為會差更大，但根據內部評估，他們對於勝選仍深具信心。

媒體追問，若韓陣營認為民調不可信，內部如何評估選情，王淺秋說，在喊出民調策略前，他們與蔡總統民調差距的確不大，現在國民黨內部則是針對政策進行滿意度調查，以此推估大家對韓陣營政策的支持度，另外也會根據地方行程做整體判斷。

民調低恐無法拉抬立委選情，王淺秋說，地方選情從不是單純依賴民調，由於民調作假可能性高，民調跟地方選情必須脫鉤看待，在韓國瑜隊伍重新整軍之後，會以全台跑透透方式，把選情和熱度拉回來。

有關民調不表態率仍高，王淺秋表示，根據實際接觸，支持韓國瑜的隱性選民比例高，他們接下來會極力爭取未表態選民的支持，透過檢視民進黨政府施政是否符合民眾期待，以及把韓陣營的政見說清楚，讓大家了解。

國民黨副總統參選人張善政近日頻與駐日代表謝長廷隔空交火，張善政質疑謝長廷為何在當時大阪辦事處處長蘇啓誠輕生後，對立法院回台報告的要求置之不理，謝長廷今天再度在臉書發文指出，每天忙碌到晚，還要處理各種謀殺人格的謠言。

王淺秋說，她了解當政務官的辛苦，她這一年也是一直被謀殺人格，但當外界有質疑，把事情說清楚也是政務官的職責和義務，若謝長廷願意主動爭取回國到立院報告，如此人格也不會被抹煞，但若做得不好，也要對疏失負責與道歉。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，媒體詢問此案對選情影響，王淺秋說，此事件讓很多年輕人了解網路資訊是被餵養，並非全面，甚至可能用政府部門預算主導言論與思想，相信人民會用選票做出決定，用網軍攻擊政敵的作法，大家都不能認同。

將如何追查楊蕙如案背後的金流，王淺秋說，各縣市議員都在追查政府標案，也有人到檢調單位告發，司法單位應主動追查，期待真相水落石出。（編輯：謝佳珍）1081212