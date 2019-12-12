民進黨推政黨票影片 邀民眾寫信給台灣

（中央社記者游凱翔台北12日電）民進黨今天公布「給台灣的一封信」系列影片，影片中敘述來自不同背景、職業的民眾，以快閃寫信的方式，寫下對台灣這個島嶼想說的話，並邀請支持者一起寫信給台灣。

選戰倒數，民主進步黨上午召開「給台灣的一封信，民進黨政黨票影片發布記者會」，影片區分為「台北，辛苦你了」、「台中，你好嗎」及「高雄，對不起」三集，影片中敘述來自不同背景、職業的民眾，在繁忙的街道上，以快閃寫信的方式，寫下對台灣這個島嶼想說的話。

民進黨秘書長羅文嘉表示，影片上網後網友也可以一起參與寫信，同時也會收到民進黨寫給民眾的信，目的是想透過這個影片，呈現目前台灣、未來台灣的想像與期待。現場也秀出來自黃偉哲、吳怡農等人的回信，還能收到來自家鄉的選區立委投票指南。

另外，民進黨不分區立委參選人洪申翰呼籲，應將國民黨不分區立委參選人吳斯懷下架，因為迄今國民黨仍不願順應大眾的期待與擔憂，這就是與民進黨最大的差別。

管碧玲則指出，明年選舉要面對中國介入選舉、政黨分化兩個挑戰，日本在1955年整合出穩定的大黨稱為五五體制，而明年選舉台灣面對的挑戰是歷史性的，因為中國介入選舉已到了明目張膽的地步，政黨分化也是空前的，因此若2020可以穩住民進黨並成為穩定大黨，將成為台灣未來安定、繁榮的「2020體制」，就如同日本五五體制一樣。

管碧玲指出，廣告中以高雄為主題的「對不起篇」，高雄人（覺得）對不起台灣是普遍的心情，但她都向高雄鄉親鼓勵「不必覺得慚愧」，因為社群媒體時代藉由假訊息在社群媒體傳播是很恐怖的，任何國家包括美國總統選舉、英國脫歐公投都抵擋不住，好在台灣第一次遇到假訊息衝擊是在去年地方選舉，如果是發生在2020大選，也抵擋不住。

會後媒體提問，民進黨花費這麼多錢在拍攝影片及在網路上露出廣告，會不會讓外界認為民進黨很有錢。羅文嘉回應，民進黨再怎麼有錢也不會比國民黨的黨產有錢、也不會比共產黨有錢，更不會比共產黨滲透台灣有錢，因為民進黨用的是人民辛辛苦苦、按照政治獻金法的小額捐款。

媒體詢問，針對卡神楊蕙如案，民進黨是不是要對此切割。羅文嘉強調沒有要切割，在楊蕙如議題上，民進黨多次在臉書、正式新聞稿寫得很詳細。他也很好奇楊蕙如跟很多人的關係，例如跟潘恒旭、張善政及韓國瑜關係是什麼，重點在於請司法單位調查清楚這些關係，一次跟社會交代清楚。（編輯：紀淑芳）1081212