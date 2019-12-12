防非洲豬瘟 蘇揆：境外電商若再犯應斷絕與台通聯

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院長蘇貞昌今天說，防範非洲豬瘟，境外電商如果再犯就是企圖故意破壞國安層級的防疫，應讓它不能再跟台灣有通聯機會，請主管部會拿出辦法，不能只處罰境內電商。

行政院農業委員會上午在行政院會報告「因應109年農曆春節，加強非洲豬瘟防疫措施」，包括在機場強化掌握高風險旅客動態、加強邊境管制避免非洲豬瘟藉由春節禮聘品進入、強化豬肉類食品查核等。

蘇貞昌在院會中表示，去年春節的非洲豬瘟疫區只有中國，今年疫區國已經增加，預期春節期間從疫區國進入國境的旅客會大幅增加，一定要落實做好100%行李檢查，沒有做不好的空間。從中央到地方，公務體系只要有人怠忽職守，出現任何漏洞讓災害發生，一率以刑法嚴罰嚴辦。

蘇貞昌表示，感謝立法院12月3日通過「動物傳染病防治條例」修正案，堵住電商網路購物的防疫漏洞，務必嚴格執行，同時要明白宣示電商不能不知新法已通過，防制非洲豬瘟已10個半月了，如有違法，從最重處罰。

境外電商部分，蘇貞昌指出，境外電商就算無法處罰，如再犯就是企圖故意破壞國安層級的防疫措施，應讓它不能再跟台灣有通聯機會，不然變成移至境外，完全不受控制；政府拿不出辦法不行，不能只處罰境內的電商平台，對於境外電商一再破壞國安層級的防疫，請主管部會拿出辦法。

另外，蘇貞昌說，口蹄疫已拔針1年，台灣已向「世界動物衛生組織（OIE）」提出相關技術文件的申請，如果OIE審查通過，明年5月台灣就是口蹄疫非疫區，肉製品就可輸出，光輸出日本的年產值就新台幣550億元；如果中國與周邊非洲豬瘟疫區國沒有豬肉吃、台灣豬肉可以出口，「新市場等著我們」。

他說，現在沼氣發電技術都沒有問題，是否藉此機會，一方面防堵非洲豬瘟，一方面養豬產業不污染，又能夠產製發電，請相關部會及早規劃。（編輯：蘇志宗）1081212