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宋楚瑜與老人共餐 允當選後每月來澎湖一次

最新更新：2019/12/12 16:31
親民黨總統參選人宋楚瑜（右）12日到澎湖龍門社區與老人共餐，並與長者一起慶生，祝福長者長命百歲。宋楚瑜說，希望未來有機會能夠來澎湖養老。中央社　108年12月12日
親民黨總統參選人宋楚瑜（右）12日到澎湖龍門社區與老人共餐，並與長者一起慶生，祝福長者長命百歲。宋楚瑜說，希望未來有機會能夠來澎湖養老。中央社　108年12月12日

（中央社澎湖縣12日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天在澎湖表示，希望有機會為台灣打拚，為澎湖服務，在與老人共餐時，他也承諾，將來若當選，每個月到澎湖一次，未來有機會將到澎湖養老。

宋楚瑜今天在親民黨組織部主任張碩文等人陪同下，分別拜會澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、湖西鄉長吳政杰等人，實地了解基層，澎湖縣議員陳佩真還當場請宋楚瑜簽名，宋楚瑜也到澎湖龍門社區與老人共餐，關心澎湖身障中心的庇護工場弱勢兒童，場面溫馨。

宋楚瑜與老人共餐時表示，當年自己競選省長時，為台灣做牛做馬打拚，他同時允諾若當選總統，以後將每個月到澎湖一次，一定說到做到，之後他與12月出生的長者一起慶生，盛讚澎湖長者長命百歲，未來有機會會到澎湖養老。（編輯：洪學廣）1081212

親民黨總統參選人宋楚瑜（右）12日在澎湖表示，希望有機會為台灣打拚，為澎湖服務，並承諾若當選，將每個月到澎湖一次。中央社　108年12月12日
親民黨總統參選人宋楚瑜（右）12日在澎湖表示，希望有機會為台灣打拚，為澎湖服務，並承諾若當選，將每個月到澎湖一次。中央社　108年12月12日
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