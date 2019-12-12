朱立倫輔選蔣萬安 酸吳怡農高顏值應打高素質選戰

國民黨總統參選人韓國瑜全國競總主委朱立倫（右）12日下午為台北市第3選區立委參選人蔣萬安（右2）加油打氣，並酸民進黨立委參選人吳怡農高顏值應打高素質選戰。中央社記者余祥攝 108年12月12日

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨總統參選人韓國瑜全國競總主委朱立倫，今天為台北市立委參選人蔣萬安輔選時表示，民進黨對蔣萬安沒有招就打抹紅、抹黑牌，更酸對手吳怡農高顏值應打高素質選戰。

選戰倒數一個月，立委選情激烈，藍綠兩黨都派出大咖輔選拉抬選情。朱立倫今天一連為台北市8席立委站台，前總統馬英九上午也陪同立委參選人李彥秀掃街拜票。

朱立倫下午至台北市第3選區蔣萬安競選總部加油打氣，有關媒體詢問，外傳民進黨立委參選人吳怡農與蔣萬安民調只差1%，朱立倫說，這跟他看到的不一樣，蔣萬安受到很多民眾肯定，綠營要怎麼放消息都好，他們就是繼續拚。

朱立倫說，民進黨針對像是蔣萬安這一類努力、勤走基層的立委參選人，沒有招了就打出抹紅、抹黑牌。

朱立倫說，他很訝異，蔣萬安對手高顏值應該打高素質選戰，但前一陣子亂罵已故總統蔣經國，現在又抹紅蔣萬安，蔣萬安真的很有風度，都沒有說肯定蔣經國、票投蔣萬安，民進黨要下架誰沒關係，重點是大家票投蔣萬安就好。

蔣萬安受訪時則說，民調當作參考，他會全力以赴，一步一腳印爭取認同，至於對手吳怡農喊下架國民黨不分區立委吳斯懷，是否是在打負面選戰，蔣萬安說，他不會這樣評論，但他自己從頭到尾都堅持打正面選戰。

媒體詢問，朱立倫為他站台後，接下來是否還會找韓國瑜或其他黨內大咖站台，蔣萬安說，選戰剩不到1個月，他的行程都已經排滿，主要還是靠勤走地方、爭取認同，若黨內前輩時間允許來幫忙最好，但選民才是真正的主角、大咖。

針對全台立委選情，朱立倫說，目前盤點全國立委選區激戰區約有10區，接下來會更努力，也會邀請黨內重要人士去輔選，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱等人，盡量安排，大家分進合擊。

蔣萬安的競選總部設有夾娃娃機和扭蛋機，蔣萬安說，跳脫傳統對競總的想像和框架，希望能吸引年輕的爸媽帶小朋友來坐一坐，還有黑板可以留言、塗鴉，玩夾娃娃機和扭蛋機則都可以拿到他的競選小物；朱立倫也在蔣萬安競總的黑板上留言，祝福蔣萬安高票連任。（編輯：紀淑芳）1081212