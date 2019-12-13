打楊蕙如案出招 韓陣營提反數位威權宣言

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨總統候選人韓國瑜陣營今天推出「反數位威權宣言」，並由副總統候選人張善政代表簽署。韓國瑜說，卡神楊蕙如案弄得滿城風雨，造成優秀外交官之死，一定要讓網路世界純潔、守法，大家可以自由發揮意見，又不必害怕資料外洩。

張善政上午在國民黨中央召開「防堵數位威權，保障數位人權」記者會，並親自簽署「反數位威權宣言」，呼籲其他政黨總統候選人也一起簽署。

韓國瑜則是透過預錄影片表示，卡神楊蕙如案弄得滿城風雨，造成優秀外交官之死，原來網路霸凌可以扮演上帝的角色，本來誰是好人、壞人上帝說了算，沒想到現在網軍說了算。

韓國瑜主張網路發達時代，任何人的網路資料絕不可以被他人用非法手段竊取，他們簽署公約代表決心，要讓網路世界純潔、守法，可以自由發揮意見但不必擔心個資外洩，希望未來台灣擁有乾淨的網路空間。

張善政說，楊蕙如案讓大家了解到，原來政府掌握了數位工具後，可以做這麼多壞事；作為政治人物的責任就是要做好表率，而不是利用大家的情緒去建立另一個威權。

國政配提出的「反數位威權宣言」，主張「世界人權宣言」及「公民權利和政治權利國際公約」適用於網路虛擬世界，並遵照聯合國決議「數位時代的隱私權」的內涵，主張國家在近用所有個人資料時，都必須遵守與隱私權有關的國際人權義務，並受到第三方有效的監督，更進一步防範掌權者因握有絕對的數位機器而行極權的意志或行動，侵害公民自主與社會福祉。

此外，國民黨今天也宣布成立「打鬼軍團Ghostbusters」，團長由國政選戰中心執行長周錫瑋擔任，召集人為文傳會主委程美華，成員包括20餘位立委候選人及市議員等，將在選戰最後不到一個月的關鍵時期，針對民進黨執政，提高火力、猛烈批判。

「打鬼軍團」共分為6組，分別針對蔡政府行政資源綁樁灑錢、國家機器東廠迫害、王立強假匪諜抹紅、總統蔡英文博士學位爭議、選舉奧步與操作網軍迫害言論自由等6方面，廣蒐題材公開批判。（編輯：紀淑芳）1081213