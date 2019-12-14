馬吳懇託僑界：下架空心蔡 上架中華民國派

（中央社記者范正祥台北14日電）大選進入最後衝刺，前總統馬英九和國民黨主席吳敦義今天出席僑界活動致詞時火力全開，痛批民進黨政府。馬英九說，總統蔡英文「不配談民主」；吳敦義呼籲，「下架空心蔡、上架中華民國派」。

馬英九和吳敦義受邀出席國民黨歸僑聯誼會僑親後援總會成立大會，部分與會者身著標誌「韓家軍」和國旗圖騰的服裝與會，現場也播放被韓粉奉為金曲的「夜襲」和「我現在要出征」歌曲。吳敦義和馬英九陸續到場，將氣氛炒熱到最高點。

首先上台致詞的馬英九指出，不到一個月就要選舉投票，「這次選舉不能再讓蔡英文連任。」馬英九批評，蔡英文執政3年7個月丟了7個邦交國，這是30年來總統丟邦交國最多的一位；蔡英文常說維護主權要選她，但是千萬不能相信，選她邦交掉更多。

馬英九表示，他多次喊話拜託蔡英文不要再談民主，因為她不配談民主；民進黨修公投法成鳥籠公投，完全不是支持民主者該做的，民進黨要改成極權退步黨。

他說，蔡總統面對博士論文爭議，至今都不親自說明，而由總統府發言人出來說明；論文爭議是她個人的事，與總統府無關，她自己沒有能力與意願捍衛誠信。

致詞最後，馬英九高呼，「下架蔡政府！韓國瑜凍蒜！立委過半！國民黨勝利！」

隨後上台致詞的吳敦義也接續批評，民進黨政府上任以來，經濟、治安不佳，國際關係和兩岸關係也不好。吳敦義懇託僑界，明年大選，「下架空心蔡、上架中華民國派」，讓國民黨總統候選人韓國瑜能夠當選，也支持國民黨贏得60席以上立委、國會席次過半。（編輯：紀淑芳）1081214