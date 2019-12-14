終局之戰辯論會 宋楚瑜訴求替台灣找解方

（中央社記者郭建伸台北14日電）面對總統政見會與辯論會到來，外界關注親民黨總統候選人宋楚瑜如何應對終局之戰。親民黨發言人張碩文說，宋楚瑜早有所準備，加上他勤跑基層了解民眾需求，屆時將替台灣的各種問題提出解決之道。

宋楚瑜6日參加青年論壇時，對各項政策信手捻來，並且適時自嘲，在話題上猛酸對手、國民黨總統候選人韓國瑜，博得不少在場年輕人掌聲。由於2020年大選將是宋楚瑜第4度參與總統政見發表會，外界關注這位歷經新聞局長、省長的政壇老將，如何施展總統級政策論述。

張碩文表示，宋楚瑜早已準備好政見發表會，但因應全球政治、經濟局勢變化，加上宋楚瑜勤跑基層了解民眾需求，並與各界人才討論，也不斷修正內容，屆時將在政見會提出解決之道，讓台灣人民與世界接軌。

親民黨幕僚表示，宋楚瑜一直有準備政見，到不同的地方跑行程時，也會提及屬於在地的政見，比如到澎湖就倡議離島成立聯合航空公司，提到蘭嶼則直指缺電、垃圾處理及機場跑道長度不夠等問題，相當因地制宜。

外界訝異宋楚瑜雖年已7旬，但記憶力驚人，常常不用看稿也能長篇大論。親民黨幕僚指出，宋楚瑜多半是將親身經驗融會貫通後，並用自己的邏輯闡述內容，不會特別死背政見內容；準備政見會前，幕僚也會先準備資料，雖然宋楚瑜有自己的想法，但具有彈性可討論。

因為宋郭合作關係，且競辦發言人于美人也稱宋楚瑜已將鴻海集團創辦人郭台銘政見納入，幕僚也說，如身障基金、0到6歲國家養等勢必會在宋楚瑜的競選政見，屆時將會依序提出各項可以落實的政見。

幕僚也指出，由於宋楚瑜仍勤跑基層與地方，預計在政見會前一、兩天，才會密集彙整相關政見，並決定3場政見會的內容分配。（編輯：趙蔚蘭）1081214