陪同王美惠掃街 卓榮泰：嘉義市綠營選情穩定

民進黨主席卓榮泰（左）14日陪同黨籍嘉義市立委參選人王美惠（右）展開車隊掃街，向民眾揮手致意，籲請支持。中央社記者蔡智明攝 108年12月14日

（中央社記者蔡智明嘉義市14日電）民進黨主席卓榮泰今天陪同黨籍嘉義市立委參選人王美惠掃街拜票。卓榮泰表示，王美惠選情是穩定的，初選輸給王美惠的立委李俊俋也現身，展現地方的團結。

卓榮泰今天下午到嘉義市，陪同王美惠掃街，並邀請在黨內立委初選輸給王美惠的現任立委李俊俋同行。

卓榮泰接受媒體聯訪表示，李俊俋陪同王美惠掃街，交棒的意味濃厚，承接為地方的努力，展現地方的團結，對於守住嘉義市這一席，他深具信心。

針對晚間國民黨總統候選人韓國瑜將出現在國民黨嘉義市立委參選人傅大偉造勢會場。卓榮泰說，難得踫到他，韓國瑜的行程並不多，這陣子較常踫到國民黨副總統候選人張善政、前新北市長朱立倫，較少機會和韓國瑜在同一地方造勢，韓國瑜的輔選幹部都比他還忙。

卓榮泰認為，面對8名嘉義市立委參選人，民進黨提名的參選人王美惠，絕對會獲得大家最大的支持，他說，對於王美惠的選情，黨中央持續在關心，選情是穩定的。

2020年嘉義市立委選舉，8人搶攻1席，其中5人是現任市議員。（編輯：卞金峰）1081214